Стало известно, почему Оксана Самойлова не написала заявление на Джигана

Оксана Самойлова отказалась писать заявление на рэпера Джигана, поскольку очень его боится.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza, ссылаясь на подробности доследственной проверки.

По данным источника, охранник семьи, в которого, предположительно, стрелял рэпер, так и не явился на опрос. При этом у следователей имеется аудиозапись, на которой он рассказывает о произошедшем нападении.

Известно, что Джигана проверяют по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы. Адвокат Оксаны Самойловой Марина Дубровская отказалась комментировать ситуацию.

Напомним, что во время июльского срыва Джиган находился в доме вместе с детьми и персоналом, а затем устроил стрельбу. О.Самойлова в тот момент была за границей и узнала о происходящем от старшей дочери. Отметим, что сам рэпер все обвинения отрицает. Он заявил, что публикации о произошедшем не соответствуют действительности, а кадры с оружием - это съемки музыкального сниппета, которые «хейтеры перекрутили».

Отметим, что Оксана Самойлова после инцидента обратилась в суд с требованием ограничить бывшего мужа в родительских правах и определить постоянное место жительства детей с ней.

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