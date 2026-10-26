Россия надеется, что новая политическая сила, которая придет к власти в Сербии, будет понимать, что сотрудничество с Москвой выгодно для Белграда.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается новой политической силы, которая придет к власти в результате выборов [в Сербии], мы хотим выразить надежду, что ее действия также будут направлены конструктивно на дальнейшее развитие отношений [с Россией], - отметил Песков. - И что эти новые политические силы будут понимать, что сотрудничество с Россией в интересах Сербии, потому что это приносит выгоду Сербии, это выгодно Сербии прежде всего".

Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что возглавляемая им коалиция потерпела поражение на парламентских выборах.

Голосование прошло в воскресенье, в досрочных выборах участвовали 19 политических сил, претендующих на 250 мест в скупщине. Главными соперниками стали коалиция «Объединенная Сербия» во главе с Вучичем и гражданская группа «Студенческий список — студенты побеждают». Преодолеть трехпроцентный проходной барьер также может объединение вице-премьера и главы МВД Ивицы Дачича «Ивица Дачич — фактор стабильности».

После завершения голосования Республиканская избирательная комиссия сообщила о рекордной явке.

Всего в списки избирателей были включены 6,5 миллиона человек.

Источник: ТАСС