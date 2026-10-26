Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает извинений из Армении 

Изгнание азербайджанцев с их исторических земель, депортации и этнические чистки требуют официальных извинений со стороны представителей армянского общества.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, азербайджанский народ и особенно граждане, пережившие насильственную депортацию, геноцид и этнические чистки, по-прежнему имеют четкие ожидания относительно извинений за совершенные преступления.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что данный шаг должен стать неотъемлемой частью нормализации отношений и реализован либо до подписания итогового мирного соглашения, либо параллельно с мирным процессом.

Помощник президента также отметил, что в настоящее время диалог продолжается в том числе по линии институтов гражданского общества, однако в армянском обществе всё еще сохраняются деструктивные нарративы, препятствующие достижению всеобъемлющего мира.