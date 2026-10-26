Создана Координационная комиссия по строительным проектам во главе с Шахином Мустафаевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Координационной комиссии по строительным проектам.

Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев.

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 26 октября 2026 года «О создании Комиссии по совершенствованию административных процедур в сфере реализации строительных проектов и координации деятельности государственных органов (учреждений) в этой области» подписано в соответствии с пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики в целях продолжения реформ в области градостроительства и строительства.

Комиссия создана для совершенствования административных процедур при реализации строительных проектов, координации деятельности государственных органов, обеспечения контроля за исполнительской дисциплиной, изучения передового опыта и подготовки предложений по его применению.

В состав комиссии вошли заместители министров по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, финансов, экономики, цифрового развития и транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения и культуры, председатель Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов, заместитель председателя Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики, первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности, начальник Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики, председатель правления Азербайджанского государственного агентства автомобильных дорог, председатель правления ОАО Azərenerji, председатель ОАО Azərişıq и генеральный директор производственного объединения Azəriqaz.

Для организации текущей деятельности комиссии создается ее секретариат, функции которого возложены на Аппарат Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Комиссии поручено обеспечить анализ состояния исполнительской дисциплины и соблюдения сроков на всех этапах реализации строительных проектов, финансируемых за счет государственных средств, а также причин задержек. Она должна обеспечивать оперативное решение задержек при подготовке и согласовании таких проектов и выдаче разрешений на строительство, контролировать рассмотрение поступающих в государственные органы обращений в установленные нормативными правовыми актами сроки и изучать возможности применения цифровых решений, механизмов обмена данными и передовой практики.

В шестимесячный срок комиссия должна представить Президенту предложения по упрощению процедур согласования и выдачи разрешений, оптимизации этапов и сроков исполнения, по стимулированию инвестиций в строительство за счет средств частного сектора через открытый, прозрачный и конкурентный механизм, а также по совершенствованию сметно-нормативных механизмов и механизмов ценообразования, в том числе ресурсного метода ценообразования.

Отчет о проделанной работе комиссия будет представлять Президенту один раз в год. При необходимости к ее работе могут привлекаться другие государственные органы, а также эксперты и специалисты.

Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики поручено в шестимесячный срок подготовить и представить комиссии предложения по совершенствованию государственных информационных ресурсов и систем, используемых при рассмотрении обращений о выдаче разрешений на строительство, сбору необходимых данных в единой базе, развитию межведомственного обмена информацией и интеграции систем, а также расширению технологических решений в соответствии с международной практикой.

Мониторинг и оценку исполнения пункта 3.1 распоряжения по заказу Кабинета министров будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций. Вопросы, вытекающие из распоряжения, поручено решить Кабинету министров.