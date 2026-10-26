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В Товузском и Геранбойском районах в ДТП погибли два пешехода - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:50 - Сегодня
В Товузском и Геранбойском районах в ДТП погибли два пешехода - ВИДЕО

Дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов, зафиксированные в минувшие выходные на территории Товузского и Геранбойского районов, свидетельствуют о том, что по-прежнему немало людей пренебрегают таким жизненно важным вопросом, как безопасность на дорогах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственной дорожной полиции Азербайджана.

Отмечается, что около 21:00 житель села Эйюблу Товузского района Э. Мамедов, управляя автомобилем марки VAZ и двигаясь по автодороге Баку - Газах на 423-м километре, сбил своего односельчанина А. Аскерова, который пытался перейти дорогу.

Еще одно происшествие произошло на 312-м километре той же трассы, проходящей через поселок Горан. Около 19:00, также в темное время суток, автомобиль марки Changan под управлением Я. Гусейнова сбил Э. Юсифова, жителя села Гарасюлейманлы Геранбойского района.

Оба пешехода, пытавшиеся перейти автомагистраль с интенсивным движением в неположенном месте, скончались от полученных травм. По обоим фактам проводятся расследования.

«Вновь обращаемся к пешеходам с призывом переходить дорогу только в специально предназначенных для этого местах, быть особенно осторожными в темное время суток, не отвлекаться при переходе проезжей части, неукоснительно соблюдать требования средств регулирования дорожного движения и не выходить внезапно на проезжую часть», - говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции.

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