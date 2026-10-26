Помощник Президента: Азербайджан не намерен брать реванш

Говоря об азербайджано-армянских отношениях, мы должны быть искренними. Существуют определённые весьма горькие воспоминания, и мы не можем, закрыв глаза, стереть их из памяти азербайджанского народа. Это также становится частью нашей истории и культуры.

Об этом заявил помощник Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на специальной сессии на тему «Язык мира и борьба с дезинформацией» в рамках «Бакинской платформы диалога культуры и медиа».

Помощник Президента подчеркнул, что Азербайджан не намеревается брать реванш, однако для установления прочного мира предстоит принять ещё немало мер и реализовать много инициатив.

Источник: АЗЕРТАДЖ