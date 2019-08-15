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МИД Турции вызвал посла США из-за резолюции о т.н. «геноциде армян»

Сегодня в 16:19 ~ 1 минута на чтение 67
МИД Турции вызвал посла США из-за резолюции о т.н. «геноциде армян»

Американского посла в Турции Дэвида Саттерфилда вызвали в турецкий МИД в связи с признанием Палатой представителей США т.н. «геноцида армян» и принятием соответствующей резолюции, сообщило агентство Anadolu в Twitter.

Отметим, что за документ высказались 405, против проголосовали 11 человек.

Кроме того, палата почти единогласно одобрила законопроект о введении антитурецких санкций за военную операцию в Сирии и закупку российских С-400.

Новые ограничения коснутся ряда турецких банков, высших должностных лиц, включая министра обороны. Кроме того, будут блокированы счета чиновников.

Документ также предписывает предоставить Конгрессу данные об активах семьи Реджепа Тайипа Эрдогана в США для дальнейшего обсуждения.

Турция резко раскритиковала эти шаги, глава МИД страны Мевлют Чавушоглу назвал это местью Вашингтона за операцию «Источник мира» против сирийских курдов.

Напомним, что Палата представителей США 29 октября приняла резолюцию о признании событий 1915 года в Османском государстве т.н. «геноцидом».

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А.А., Э.Т.

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