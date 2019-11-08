1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Микаил Джаббаров об изменениях в Налоговый кодекс

Сегодня в 12:12 ~ 1 минута на чтение 430
Микаил Джаббаров об изменениях в Налоговый кодекс

Министр экономики Микаил Джаббаров подробно рассказал об основных направлениях и характере изменений в Налоговый кодекс.

Как сообщает Oxu.az, на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству 7 ноября М.Джаббаров заявил, что изменения охватывают ряд ключевых областей.

По его словам, инновации призваны обеспечить равную и прозрачную среду, которая является предпосылкой для честной конкуренции. Сюда входят продвижение предпринимательства, усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов, снижение налоговой нагрузки субъектов предпринимательства, расширение налоговой базы и многое другое.

Микаил Джаббаров также отметил, что в стране планируется минимизировать связь между госорганами и налогоплательщиками.

«Расширение электронного обмена информацией с государственными органами будет способствовать дальнейшему увеличению экономических выгод и сокращению злоупотреблений», - сказал он и отметил, что улучшение условий для свободного бизнеса в стране всегда находится в центре внимания.

Следует отметить, что законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс состоит из 164 поправок.

А.А., Э.Т.

WhatsApp

430

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены