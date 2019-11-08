Микаил Джаббаров об изменениях в Налоговый кодекс

Министр экономики Микаил Джаббаров подробно рассказал об основных направлениях и характере изменений в Налоговый кодекс.

Как сообщает Oxu.az, на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству 7 ноября М.Джаббаров заявил, что изменения охватывают ряд ключевых областей.

По его словам, инновации призваны обеспечить равную и прозрачную среду, которая является предпосылкой для честной конкуренции. Сюда входят продвижение предпринимательства, усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов, снижение налоговой нагрузки субъектов предпринимательства, расширение налоговой базы и многое другое.

Микаил Джаббаров также отметил, что в стране планируется минимизировать связь между госорганами и налогоплательщиками.

«Расширение электронного обмена информацией с государственными органами будет способствовать дальнейшему увеличению экономических выгод и сокращению злоупотреблений», - сказал он и отметил, что улучшение условий для свободного бизнеса в стране всегда находится в центре внимания.

Следует отметить, что законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс состоит из 164 поправок.

А.А., Э.Т.