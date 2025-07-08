Массовое отравление в Дагестане: более 100 пострадавших

Более 100 человек поступили в больницу после массового отравления питьевой водой в Магарамкентском районе Дагестана, большинство из них - дети.

Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы района Фейруддин Рагимханов.

«В больницу поступили 110 человек, в основном дети», - сказал собеседник агентства.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, множественные случаи кишечной инфекции выявили у жителей пяти населенных пунктов Дагестана: Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.

Начато эпидемиологическое расследование. Согласно предварительным данным, случаи заболевания связаны с водным путем передачи инфекции.