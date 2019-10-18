Milli Dəstə! Как азербайджанец в одиночку создал мощнейшую фан-группу за рубежом - ФОТО - ВИДЕО   

Будапешт, стадион «Ференцварош».

Матч Венгрия-Азербайджан. На стадионе присутствуют порядка 15 000 детей. УЕФА жестко наказала Федерацию футбола Венгрии из-за поведения болельщиков на предыдущем матче местной сборной против Словакии, которые выкрикивали оскорбительные и расистские высказывания. На стадион пустили лишь детей.

Но на 23-тысячной арене выделяется один сектор. Здесь комфортно разместились порядка 200 азербайджанских фанатов. На протяжении 90 минут матча они без устали поддерживают сборную, которая первый раз серьезно побежала в атаку лишь в добавленное к матчу время. Это члены фан-группы «Milli Dəstə».

Главный заводила фан-сектора Шамиль Мустафаев – азербайджанец, получивший образование в Голландии и продолжающий там жить и работать. С 2016 года он не пропускает ни одного гостевого матча национальной сборной Азербайджана.

Были матчи, когда Шамиль был единственным фанатом сборной Азербайджана. В 2017 году соцсети взорвало вот это видео:

Произошло это перед матчем отбора на ЧМ-2018 сборной Азербайджана в Германии. Футболисты национальной команды потом долго оправдывались, почему они проигнорировали своего единственного фаната.

Шамиль не побоялся в одиночку отправиться и в Косово, на решающий матч сборной Азербайджана в Лиге Наций (0:4). Как журналист, который был в Косово на игре, могу лишь подтвердить, насколько озлоблены были местные фанаты, освиставшие национальный гимн Азербайджана. Чем ответили на это наши футболисты, все мы прекрасно помним. На высоте был лишь Шамиль:

Но лед тронулся. Спустя три года после создания «Milli Dəstə», гостевой сектор на матчах сборной Азербайджана начал заполняться. 160 человек! Именно столько членов «Milli Dəstə» было в Будапеште. И никакие вувузелы венгров не могли заглушить поддержку «Milli Dəstə».

«В последнее время к нам присоединяются много людей, которые хотят ощутить атмосферу трибун, которую мы создаем на гостевых матчах сборной, - рассказывает в беседе с 1news.az Шамиль Мустафаев. - И сейчас сложилась такая ситуация, что вне зависимости от того, будет на трибунах «Milli Dəstə» или нет, азербайджанцы, проживающие за рубежом, обязательно пойдут на арену, и поддержат национальную команду.

Мы хотим увеличивать не только число фанатов, но и качество поддержки. Раньше мы обращали внимание лишь на количество. Сейчас же стараемся привлекать больше молодежи. Подготовка начинается за несколько недель. Посылаем им наши кричалки и песни. К каждой игре также готовим специальную кореографию. Люди хотят почувствовать атмосферу, и мы им ее дарим. Поэтому поддержки на трибунах становится все больше и больше.

Вообще привлечение людей на трибуны зависит от двух факторов. Количество людей, которые учатся или проживают в данной стране и «Milli Dəstə». Мы поддерживаем все наши клубы, выступающие в еврокубках, а с 2016 года не пропустили ни одного гостевого матча национальной команды.

Что касается игры против Венгрии, то число фанатов было бы намного больше, если бы не наказание УЕФА, наложенное на федерацию футбола Венгрии. К нам поступило больше 280 заявок на игру. Как я отметил выше, число заявок зависит во многом от количества азербайджанцев, которые живут в той или иной стране.

К примеру, на матче Германия-Азербайджан было больше 300 фанатов, но активность из них проявляли лишь порядка 130. Если игра проходит в таких странах как Венгрия, Италия, Германия, возникает уверенность, что поддержка будет серьезной. К сожалению, пока наши люди не готовы ездить из одной страны в другую. Наша цель – увеличить число как раз таких фанатов.

Перед каждой игрой мы обращаемся в дипломатические представительства, диаспоры и иные организации, представляющие Азербайджан, так как многие люди пока нас не знают. Иногда они нам помогают, иногда нет. Но со временем люди сами начинают нас узнавать и обращаться. Важно, что после игры все они возвращаются домой с приятными ощущениями и хотят снова вернуться на трибуну. К нам уже начали поступать обращения на ноябрьский матч против Словакии».

Шамиль Мустафаев отмечает, что слабые результаты сборной и клубов являются серьезным препятствием на пути привлечения фанатов на стадионы: «Это напрямую отражается на поддержке фаната, даже если он уже пришел на стадион. Во время матча, когда сборная не показывает хорошей игры, мы стараемся мотивировать людей, чтобы они не падали духом. Стараемся им объяснять, что они должны получать наслаждение от поддержки.

В матче против Венгрии наша сборная играла очень тускло, и к 90-й минуте болельщики тоже начали падать духом. Мы сделали небольшую паузу и решили поговорить с ними, сказали, что у нас обязательно будет шанс на гол. Поэтому необходимо поддерживать сборную до конца. Так и произошло! На 93-й минуте сборная забила гол, который не засчитали. Ребята были очень расстроены игрой сборной и результатом, но покидали трибуны с приятными эмоциями.

Помимо футбола мы также принимаем участие в различных мероприятиях и митингах в Европе, которые защищают национальные интересы страны. Одним словом, стараемся быть там, где возвышается флаг Азербайджана. И мы не преследуем никаких личных интересов. На все матчи мы ездим за свой счет», - заключил он.

Теймур Максутов