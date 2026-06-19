Большой шлем: Азербайджанские дзюдоисты завоевали золото и бронзу - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские дзюдоисты завершили первый день турнира Большого шлема, проходящего в столице Монголии Улан-Баторе, с двумя медалями.

Как сообщает Report, Низами Имранов (66 кг) встретился в поединке за бронзовую медаль с местным монгольским спортсменом Ёлком Казырбеком.

Член сборной, одержавший победу над соперником, завоевал бронзовую награду.

Ранее Балабей Агаев (60 кг) завоевал золотую медаль.

14:13

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Улан-Баторе (Монголия).

Как сообщает Report, в финале Агаев одолел действующего чемпиона мира из Японии Рюдзю Нагаяму.

Ахмед Юсифов (60 кг) проиграл в борьбе за третье место израильтянину Ицхаку Ашпизу. Низами Имранов (66 кг) поборется за бронзу с монгольским дзюдоистом Ёлком Казырбеком.

Руслан Пашаев (66 кг), Шафаг Гамидова (48 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) остались без наград.

Отметим, что турнир "Большой шлем" завершится 21 июня. Азербайджан представлен 17 спортсменами.