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Айдын Сулейманлы победил лидера мирового рейтинга Магнуса Карлсена

First News Media16:38 - Сегодня
Айдын Сулейманлы победил лидера мирового рейтинга Магнуса Карлсена

Азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы добился громкого успеха на командном чемпионате мира по быстрым шахматам, проходящем в Гонконге.

В 10-м туре соревнований 21-летний шахматист А.Сулейманлы встретился с первым номером мирового рейтинга, норвежцем Магнусом Карлсеном, и сумел взять верх над одним из сильнейших игроков в истории шахмат.

Победа над пятикратным чемпионом мира стала одним из самых обсуждаемых событий турнира и ярким достижением для молодого азербайджанского гроссмейстера.

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Айдын Сулейманлы: Конечно, хотелось бы обыграть Магнуса Карлсена

 

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