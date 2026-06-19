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Сборная Ирана подаст жалобу в ФИФА из-за ограничений на ЧМ-2026

First News Media12:00 - Сегодня
Сборная Ирана подаст жалобу в ФИФА из-за ограничений на ЧМ-2026

Федерация футбола Ирана намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений на поездки, которые ставят национальную команду в неравные условия на чемпионате мира.

Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журналист Джеймс Дакер.

Отмечается, что сборной Ирана разрешили прибыть в Лос-Анджелес на игру против команды Бельгии, которая состоится 21 июня, только за один день до матча, вместо двух, как было запрошено.

«Футбольная федерация Ирана считает, что такие ограничения противоречат принципу обеспечения равных условий для всех участвующих команд и могут негативно повлиять на процесс подготовки команд», — говорится в заявлении.

Источник: ТАСС

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