Эльмина Гасан о Кармен в Вене, Пласидо Доминго и пути из Баку на мировые оперные сцены - ФОТО – ВИДЕО

Интервью 1news.az с одним из самых ярких молодых голосов на мировой оперной сцене - азербайджанской меццо-сопрано Эльминой Гасан.

Азербайджанская меццо-сопрано Эльмина Гасан - одно из самых громких имён в мировой опере среди молодого поколения. В 26 лет она уже дебютировала в роли Кармен на сцене Венской государственной оперы, пела Фенену в «Набукко» рядом с Пласидо Доминго в парижском зале Гаво, выходила на подмостки Ла Скала и Баварской государственной оперы. Выпускница Бакинской музыкальной академии и Тбилисской государственной консерватории, она прошла программу Lindemann Young Artist Development Program при Метрополитен-опере в Нью-Йорке и стала лауреатом престижнейшего конкурса Operalia Пласидо Доминго.

В интервью 1news.az певица рассказала о том, каково это строить международную карьеру с нуля, что значит выйти на сцену Венской оперы, не видя оркестра до самой премьеры, а ещё о седых волосах в 26 лет из-за конкурсов, о том, как она учится не терять себя в бесконечном ритме переездов, и о роли, которую пока не решается взять.

- Баку, музыкальная академия, потом Тбилиси, потом Нью-Йорк - как выглядел этот путь изнутри?

- Очень много хаоса, очень много страхов, сомнений… Мне всегда хотелось масштаба, и я всегда искала возможности выйти за привычные рамки, получить новый опыт и попробовать себя в более крупных и интересных проектах. Меня вдохновляют развитие, новые вызовы и возможность постоянно двигаться вперед, поэтому именно это стремление во многом определяло мои решения.

- Меццо-сопрано часто называют «вторым» голосом в опере - всегда ли вы чувствовали себя на своём месте или были моменты, когда хотелось большего?

- Почти всегда (улыбается). Дело не столько в самом тембре голоса, сколько в возрасте, я попала в международную карьеру достаточно в раннем возрасте, около 22-23 лет. Чтобы заявить о себе, тебе нужно себя показать, а показать себя в таком возрасте в театре с партиями, которые тебе дают, - колоссально трудно.

Нужно параллельно беречь голос и не кануть в бешенный ритм этой профессии, которая никого не щадит. Но опыт меня научил - всему свое время, хочется большего, конечно, как и всем, но мы идем к этому тихо-тихо. Я никуда не тороплюсь.

- Кто из педагогов или наставников изменил вас как певицу?

- В моей жизни сыграли роль два человека, это мой первый педагог - народная артистка Азербайджана Гюльназ Исмайлова, которая дала мне крепкую базу, и моя маэстра в Тбилиси Тамар Ивери. Если брать того, кто зародил во мне именно ту самую Эльмину Гасан, которая на данный момент дебютирует в главной роли на сценах Венской государственной оперы и в ведущих театрах мира в 26 лет, то она родилась в Грузии и благодаря Тамар Ивери, ее вере в меня и постоянным пинкам (улыбается).

- Ла Скала, Венская опера, Метрополитен - у каждого театра своя аура. Какой из них произвёл на вас самое сильное впечатление - не как на певицу, а как на человека, который впервые туда вошёл? И как на певицу в том числе.

- Сложно сказать, если честно, как вы правильно отметили, у каждого театра своя аура. Какой-то театр тебя закаляет, например Венский - 5 дней репетиций до премьеры, оркестр я увидела в первый раз непосредственно в день премьеры, после поднятия занавеса и полного аншлага. Театр Ла Скала меня научил бороться за свое место, потому что трудно кого удивить, в театре, где пела Мария Каллас и Мирелла Френи, Агнес Бальца… Нью-Йорк научил меня ритму и дисциплине.

- В 2024 году вы пели Фенену в «Набукко» в парижском зале Гаво рядом с Пласидо Доминго. Что это такое - стоять на сцене рядом с живой легендой?

- Очень волнительно, конечно же, даже страшно. Но все оказалось гораздо проще, к тому же, в жизни он очень простой и приятный человек. С огромным энтузиазмом слушал нас, молодых певцов, и очень сильно поддерживал!

- Сравнительно недавно был ваш дебют в Венской государственной опере в роли Кармен - одной из самых узнаваемых ролей в мировой опере. Как вы к ней готовились и что для вас значит этот дебют?

- Кармен - это роль, о которой знает каждый, кто связан с оперой, поэтому дебютировать с ней на сцене Венской государственной оперы для меня было одновременно большой честью и огромной ответственностью. Готовиться к этой партии я начала задолго до выхода на сцену. Для меня важно не только вокально освоить роль, но и понять характер героини, её внутреннюю свободу, силу и противоречивость. Её невозможно сыграть поверхностно, она требует полной отдачи и искренности, она заставляет тебя покидать твою зону комфорта.

Дебют в Вене имеет для меня особое значение. Это один из ведущих оперных театров мира, сцена с великой историей и традициями. Возможность представить здесь своё прочтение Кармен стала важной вехой в моей карьере и незабываемым творческим опытом.

- Operalia Доминго, Black Sea, Opera Crown, Bulbul - вы прошли через множество конкурсов и везде побеждали. Конкурс - это трамплин или стресс-тест? Что он даёт певице, которой и без того есть что сказать?

- Конкурс всегда трамплин и одновременно стресс-тест. Каждый мой конкурс, каждая моя победа - это минус пять лет в моей жизни и итог седых волос на моей голове в 26 лет (смеется). В первую очередь, победа на конкурсе - это финансовая помощь. Искусство, особенно вокал, это роскошь, которую не каждый может себе позволить. Педагоги, учителя по технике, изучение языков, прослушивания, все это требует больших денег, которые есть не у каждого. Да и потом, конкурс - это та же медийность, в мире, где уже все перешло в цифровой оборот, - это пиар среди людей, которые в дальнейшем могут тебе пригодиться. Дирижеры, агенты, кастинг-директора и т.д.

- Была ли хоть одна конкурсная ситуация, где вы думали: всё, провалилась - и ошиблись?

- На каждом конкурсе, на каждом этапе всегда была ситуация, где я думала «Нет, в этот раз не судьба», но я принимаю с большой благодарностью все проблемы и препятствия, которые были на моем пути, ибо без них я бы не стала той, кем являюсь сейчас. Они заставляли меня потом работать над тем, над чем я бы и не могла себе представить.

- Operalia считается самым престижным вокальным конкурсом в мире. Когда вы стояли на той сцене и знали, что вас оценивает сам Доминго, что происходило внутри?

- Когда я выходила на сцену Operalia, конечно, было волнение. Это конкурс, открывающий двери многим молодым артистам, и осознание того, что тебя слушают выдающиеся музыканты, включая Пласидо Доминго, невозможно игнорировать. Но в какой-то момент все мысли о жюри уходят на второй план. Остаётся только музыка и желание рассказать историю через своё исполнение. Именно на этом я старалась сосредоточиться. Для меня участие в Operalia стало не только конкурсом, но и важным этапом профессионального и личного роста.

- Кармен, Адальджиза, Шарлотта - очень разные женщины. Какая из ваших ролей ближе всего к вам лично?

- Если говорить о моих героинях, то каждая из них мне по-своему близка. В Кармен меня восхищают её внутренняя свобода и независимость. В Адальджизе - искренность, душевная чистота и способность следовать голосу сердца. Шарлотта трогает своей глубиной, сдержанностью и внутренней силой. Наверное, ближе всего мне именно Шарлотта… Её эмоциональный мир очень многогранен, и за внешним спокойствием скрывается целая гамма чувств. Мне кажется, в жизни я тоже чаще склонна к размышлению и внутренней работе, чем к открытому проявлению эмоций.

- Есть роль, которую вы мечтаете спеть, но пока не решаетесь?

- Да, это принцесса Эболи из оперы «Дон Карлос» Джузеппе Верди. Она требует массы и техники, чего я, в силу опыта и своего возраста, пока дать не могу.

- Как вы входите в роль - это технический процесс или что-то более интуитивное?

- Всего понемногу, но, скорее, интуитивно. Каждая героиня - это ты, в каждой из них есть что-то, что есть в тебе и ты просто начинаешь в этом копаться изо дня в день до тех пор, пока это не станет тебе настолько родным, что ты начнешь терять грань между тобой и персонажем. Опера сейчас - это больше про драматический театр, и имеет огромное значение то, как ты проживаешь ту или иную роль, и если ты ее не «прожил», она не сработает и публика тебя не запомнит.

- Вы объездили лучшие оперные театры мира. Когда вас спрашивают «откуда вы?» - что вы чувствуете, называя Баку?

- Чувствую, как создаю новую историю. Всегда приятно видеть реакцию на то, как из города Баку я дошла до тех или иных мест. Для них это всегда большой сюрприз не потому, что у нас нет других талантливых людей, а потому, насколько долгим был и есть мой путь.

- Азербайджан имеет собственную богатую оперную традицию - «Лейли и Меджнун», «Кероглу» и т.д. Эта традиция живёт в вас, когда вы выходите на европейские сцены? Или она остаётся чем-то отдельным?

- Остается всегда со мной, ибо драматичность, присущая кавказскому народу, не выбить ничем (улыбается). Именно поэтому европейской публике так нравятся певцы из наших краев. Мы не играем - мы проживаем.

- Азербайджанская опера подарила миру великие имена. Но знает ли мир об этом так, как должен знать, и чья это задача - рассказать?

- В большинстве своем - да, знают. Не так много, как мне хотелось бы, но достаточно, чтобы мне было приятно, когда я говорю, что я из Азербайджана.

На мой скромный взгляд, это задача культурного сектора страны. Я как единица могу лишь рассказать, могу представлять, что я и делаю как азербайджанка, но один в поле не воин. Даже если мне очень сильно хотелось бы, я не смогу в одиночку «пропагандировать» свою культуру. Важна поддержка не только из Азербайджана, но и отдельных людей, общества, к примеру, диаспоры за границей. Вместе мы сможем показать миру свою культуру с достоинством.

- Вы поёте на лучших сценах мира - Ла Скала, Венская опера, Баварская. Каждый ваш выход - это в каком-то смысле и визитная карточка Азербайджана. Вы это ощущаете? И делаете ли вы что-то осознанно, чтобы эта карточка работала?

- Безусловно, я ощущаю эту ответственность. Где бы я ни выступала, я всегда помню, что представляю не только себя как артистку, но и свою страну, её культуру и музыкальные традиции. Для меня это большая честь и повод для гордости. Я ничего для этого не делаю специально. Просто констатирую факты, что я из Азербайджана, не скрываюсь, а даже наоборот, стараюсь всё чаще об этом упоминать.

- Есть ощущение, что азербайджанские исполнители всё увереннее выходят на мировые сцены. Это тренд или единичные случаи, и что нужно, чтобы это стало нормой?

- Это не случаи, а закономерный процесс. Азербайджан всегда был богат талантливыми музыкантами и сильной вокальной школой. Сегодня у молодых исполнителей стало больше возможностей участвовать в международных конкурсах, образовательных программах и прослушиваниях, а значит, и больше шансов заявить о себе на мировом уровне. В то же время международная карьера требует огромной работы, дисциплины и готовности постоянно развиваться. Одного таланта недостаточно, важно иметь качественное образование, профессиональную среду, поддержку наставников и возможность получать сценический опыт.

Чтобы успехи азербайджанских артистов стали устойчивой нормой, необходимо продолжать инвестировать в музыкальное образование, поддерживать молодых исполнителей и создавать условия для их профессионального роста. Но самое главное - это сохранять высокие стандарты и верить, что наши музыканты способны быть конкурентоспособными на самых престижных мировых сценах. Думаю, мы уже видим результаты этого процесса, и уверена, что впереди их будет ещё больше.

- Что, по-вашему, сегодня мешает азербайджанской опере занять то место в мировом контексте, которого она заслуживает?

- Я бы не сказала, что азербайджанской опере что-то принципиально мешает занять достойное место в мировом контексте. Скорее, речь идёт о процессе, который требует времени, системной работы и международного продвижения. У нас есть богатое музыкальное наследие, выдающиеся композиторы и уникальная культурная традиция, которая соединяет национальные особенности с европейской академической школой. Однако для более широкого международного признания важно, чтобы азербайджанские оперные произведения чаще звучали на зарубежных сценах, становились частью репертуара театров и привлекали внимание новых исполнителей, дирижёров и режиссёров.

Большую роль играет и культурный обмен. Чем активнее наши театры, фестивали и музыканты участвуют в международных проектах, тем больше возможностей появляется для знакомства мировой аудитории с азербайджанской оперой. Уверена, что потенциал у неё огромный. Наша задача это не только бережно сохранять это наследие, но и современным языком рассказывать о нём миру, делая его более доступным и узнаваемым для международной аудитории.

- Сегодня вы - один из самых ярких азербайджанских голосов на международной сцене. Чувствуете ли вы ответственность за то, чтобы открывать двери для тех, кто идёт за вами?

- Не воспринимаю это как особую миссию, но всегда чувствую за это огромную ответственность, да. В своё время мне тоже помогали люди, которые делились опытом, поддерживали и верили в меня. Поэтому если мой путь, мои успехи или даже мои ошибки могут быть полезны молодым исполнителям, я только рада.

Сегодня молодые музыканты из Азербайджана всё чаще заявляют о себе на престижных конкурсах и сценах, и это очень вдохновляет. Если своим присутствием на мировых сценах я могу хоть немного помочь привлечь внимание к новому поколению азербайджанских артистов, открыть для них дополнительные возможности или просто вселить уверенность в собственные силы, то для меня это будет большой радостью. В конечном счёте, успех культуры измеряется не достижениями одного человека, а появлением новых талантов и преемственностью поколений.

- Оперная карьера - это постоянные переезды, отели, репетиции в чужих городах. Как вы не теряете себя в этом ритме?

- А кто сказал, что я не теряю себя? Просто нет времени уходить в это состояние, работа не волк… Это невозможно и даже неизбежно, в какой-то момент у тебя практически стирается понятие «дома», к сожалению. В Баку моя семья, мои друзья и близкие, с этим городом связано так много теплых воспоминаний, но он так быстро меняется и развивается, что тоже влияет на то, что я чувствую себя все более иностранкой (улыбается). Хотя пару дней под бакинским солнцем и бризом, и я снова чувствую себя одним целым с этим городом.

- Что вы делаете, когда хочется просто выключить всё - голос, сцену, ожидания?

- Гуляю, хожу в спортивный зал, звоню близким, стараюсь не думать вообще о работе, как только я выхожу из театра - театр выходит из меня, я уже не артист, не оперная певица, а просто Эля. С годами я научилась сепарировать свою личную жизнь и карьеру, это очень важно, чтобы не выгореть. В этом мне помогают мои хобби. Хайкинг, например.

- Есть что-то, чего люди о вас не знают и что вас немного удивляет - что не знают?

- Очень много, чего люди не знают обо мне и никогда не должны узнать, но не потому, что за этим скрывается что-то страшное, нет. Необходимо иметь возможность сохранить что-то личное, сокровенное, чтобы не стиралась грань между твоими двумя личностями - публичной и той, с которой ты останешься один на один.

- Если бы вы могли сказать что-то себе - той девочке из Баку, которая только начинала, - что бы это было?

- Успокойся, всё будет, ты главное просто делай, никого не слушай и иди вперед.

- Какой вы хотите, чтобы вас запомнили - не как певицу, а как человека? А как певицу?

- Как простого человека, как есть, со своими плюсами и минусами, Эля как Эля. Ну, а если брать сценически, то как артиста глубокого. Хочу, чтобы меня запомнили как артиста, верного своему искусству, чтобы люди еще долго вспоминали, как они себя чувствовали после спектакля с моим участием.

- Есть фраза, цитата или мысль, которая живёт с вами давно и к которой вы часто возвращаетесь?

- Никто тебе ничем не обязан. Хочешь? Делай. Надо? Заработай. Не получилось? Пробуй пока не получится. Никаких поблажек, даже если хочется, но в моей судьбе прописано всё так, что всё, чего я хочу, я должна достигать только своим трудом. Мне не подходит вариант «Попроси и тебе сделают».

- Что для вас значит слово «дома» - сейчас, после всех этих городов и сцен?

- Где я не думаю о работе, вообще, от слова совсем. Там, где семья и люди, которые помогают мне забыться и дают возможность заново почувствовать себя беззаботным и счастливым человеком.

Фотографии из личного архива Эльмины Гасан