Министр иностранных дел Мнацаканян наконец использовал термин «население Нагорного Карабаха» -Мубариз Ахмедоглу

Одним из самых острых вопросов в переговорах, проводимых под эгидой Минской группы ОБСЕ, является личность субъекта, который будет определять правовой статус Нагорного Карабаха.

В документах открыто указано, что статус Нагорного Карабаха будет определять "население Нагорного Карабаха". "Население Нагорного Карабаха" - это общая совокупность азербайджанцев и армян Нагорного Карабаха. Армяне не соглашаются с этим. Потому что, мягко говоря, ксенофобские взгляды армян не могут принять возвращения азербайджанцев на свои исконные земли. Возвращение азербайджанцев Нагорного Карабаха на землю предков означает позор политической истории армян. Потому что все будут знать, что истинным владельцем этих земель, на которых проводилась депортация, являются азербайджанцы. Министр иностранных дел Армении З.Мнацаканян пытается доказать, что армяне Нагорного Карабаха были депортированы со своих земель. Однако З.Мнацаканян не может логически объяснить, как получилось, что "депортированные армяне" живут на этих землях, а "депортировавшие азербайджанцы" изгнаны с этих земель и не проживают там?!

Использование З.Мнацаканяном термина "население Нагорного Карабаха" является позитивным явлением. Некоторое время назад руководимое им министерство в своих заявлениях начало использовать термин "население Нагорного Карабаха". Экс-президент С.Саргсян несколько раз использовал этот термин. Э.Налбандян после ухода с поста министра иностранных дел в последнем интервью в период нынешнего правительства сделал правдивое заявление "во всех документах четко указано, что статус Нагорного Карабаха определит население Нагорного Карабаха". На самом деле руководство Армении издевается над армянским народом.

Выступление З.Мнацаканяна в Шведском институте международных отношений и ответы там на вопросы азербайджанцев поставили его в еще более сложное положение; З.Мнацаканян заявил, что угрозы Азербайджана начать войну не актуальны и не могут быть использованы Азербайджаном в сторону Армении в качестве рычага давления. Через несколько секунд З.Мнацаканян опровергает сам себя: "продолжение милитаристской риторики Азербайджана на высоком уровне недопустимо. Международное сообщество должно отреагировать на эту риторику".

Будто в мозге З.Мнацаканяна, как и Н.Пашиняна, ползут муравьи.

З.Мнацаканян должен в более ясной форме объяснить свою позицию армянскому народу. Потому что одним из главных требований сопредседателей Минской группы ОБСЕ является подготовка народов к миру.

З.Мнацаканян не может пока объяснить своему народу разницу между терминами "народ Арцаха (Нагорного Карабаха)" и "население Нагорного Карабаха". Не существует народа под названием "народ Арцаха (Нагорного Карабаха)", "нагорно-карабахский армянин". Это еще один подход, противоречащий армянской логике "миацум". Если армяне являются цельным народом, то армяне Нагорного Карабаха не могут быть его отдельной частью. Официальный Ереван, отделяя армян Нагорного Карабаха, поддерживают позицию Азербайджана. Потому что различием между армянином Нагорного Карабаха и армянином Армении является наличие тюркских и персидских слов в разговорной речи армян Нагорного Карабаха. Это означает, что армяне Нагорного Карабаха - это переселенные из Ирана и Османской империи армяне. То есть, армяне Нагорного Карабаха не являются местными. Армянская логика загоняет самих армян в еще более сложную ситуацию.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу