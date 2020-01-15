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Министр образования встретился с президентом Страсбургского университета

Сегодня в 19:22 ~ 1 минута на чтение 172
Министр образования встретился с президентом Страсбургского университета

15 января министр образования Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с президентом Страсбургского университета (Франция) Мишелем Денекеном и послом Франции в Азербайджане Захари Гроссом.

В ходе встречи было отмечено, что проект Азербайджано-Французского университета (UFAZ) установил новый этап во всестороннем развитии образовательных отношений между двумя странами, и создание степени магистра в UFAZ будет способствовать развитию этих отношений.

По итогам переговоров с французской стороной,  с 2020-2021 учебного года в Азербайджано-французском университете (UFAZ)начнется  прием в магистратуру.

Общая структура магистерской программы UFAZ будет основана на программе бакалавриата данного  учебного заведения.

Магистерская программа предусматривает двухлетнее обучение по 3 специальностям (прикладная информатика, химическая инженерия, геофизическая инженерия), и ежегодно по всем специальностям  планируется осуществлять прием  80 студентов.

По окончании выпускники будут награждены дипломами как Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, так и Страсбургского университета.

В настоящее время в UFAZ  обучаются 538 студентов. В 2019-2020 учебном году UFAZ выпустит первых выпускников.

Сабина Эсетова

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