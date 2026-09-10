Через Азербайджан в Армению отправлены ячмень и пшеница - ОБНОВЛЕНО

Транзитом через Азербайджан из России в Армению осуществлена очередная поставка.

Об этом сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Отмечается, что сегодня со станции Баладжары в направлении станции Бёюк-Кесик отправлены 1400 тонн ячменя в 20 вагонах и 1469 тонн пшеницы в 21 вагоне.

11:09

Транзитом через Азербайджан из России в Армению будет осуществлена очередная поставка.

Об этом сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Отмечается, что 10 сентября со станции Баладжары в направлении станции Бёюк-Кесик будут отправлены 1400 тонн ячменя в 20 вагонах и 1469 тонн пшеницы в 21 вагоне.