Через Азербайджан в Армению отправлены ячмень и пшеница - ОБНОВЛЕНО
Транзитом через Азербайджан из России в Армению осуществлена очередная поставка.
Об этом сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).
Отмечается, что сегодня со станции Баладжары в направлении станции Бёюк-Кесик отправлены 1400 тонн ячменя в 20 вагонах и 1469 тонн пшеницы в 21 вагоне.
11:09
Транзитом через Азербайджан из России в Армению будет осуществлена очередная поставка.
Об этом сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).
Отмечается, что 10 сентября со станции Баладжары в направлении станции Бёюк-Кесик будут отправлены 1400 тонн ячменя в 20 вагонах и 1469 тонн пшеницы в 21 вагоне.
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