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Общество

Названы ключевые причины обмеления Каспийского моря

Фаига Мамедова10:12 - Сегодня
Названы ключевые причины обмеления Каспийского моря

Непрерывное снижение уровня воды в Каспийском море в последние десятилетия — это уже не просто прогноз на будущее, а реально наблюдаемый факт.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев в ходе панельной сессии «Вызовы изменения климата во внутренних водоемах: на примере Каспийского моря», проходящей в рамках IV Бакинской недели климатических действий.

По его словам, изменение климата оказывает все более серьезное влияние на водные ресурсы во многих регионах мира.

«Повышение температуры, изменение режима осадков и стока рек, рост испарения не только сказываются на состоянии водных ресурсов, биоразнообразии и экосистемах, но и создают новые вызовы для благополучия населения, продовольственной безопасности и экономического развития», — отметил Р. Гаджиев.

Замминистра подчеркнул, что падение уровня Каспия приводит к отступлению береговой линии, изменению прибрежных зон, сокращению экосистем и ареалов обитания живых организмов.

Он особо указал на то, что с серьезными рисками из-за этого процесса сталкиваются такие ценные виды, как каспийский тюлень и осетровые рыбы.

«Последствия этих изменений не ограничиваются лишь окружающей средой. Обмеление Каспия оказывает серьезное воздействие на жизнедеятельность прибрежных общин, города, инфраструктуру, транспорт, работу портов и прибрежную экономическую деятельность в целом», — заявил Р. Гаджиев.

Он добавил, что сложившаяся ситуация требует переоценки будущих инвестиционных планов и стратегий развития с обязательным учетом климатических рисков.

По словам Р. Гаджиева, причины и последствия процессов, происходящих на Каспии, выходят за рамки национальных границ.

«Наряду с климатическими изменениями существующие риски усиливают и антропогенные факторы. Поэтому эффективный подход к будущему Каспия не может ограничиваться шагами, предпринимаемыми исключительно на национальном уровне», — подчеркнул заместитель министра.

Р. Гаджиев акцентировал внимание на том, что Каспий является общим водным бассейном, и его защита, обеспечение экологической устойчивости, а также адаптация к возникающим вызовам требуют совместных усилий всех каспийских государств.

По мнению замминистра, особое значение имеют более эффективная интеграция результатов научных исследований в процесс разработки политики и принятия решений, а также более четкая оценка изменений уровня воды и возможных будущих сценариев.

«В то же время важно определить практические адаптационные меры для различных сценариев уровня воды и расширить возможности для их реализации на местном уровне», — добавил он.

Р. Гаджиев отметил, что опыт, полученный при решении проблем Каспия, может стать моделью и для других внутренних водоемов, уязвимых к изменению климата. Он выразил надежду, что панельные дискуссии принесут полезные результаты для более широкого регионального и международное сотрудничества.

Напомним, что в Баку проходит второй день IV Климатической недели (CW4) Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Основное внимание участников сегодня сосредоточено на вопросах устойчивого развития городов, транспорта, водных ресурсов и сельского хозяйства.

В мероприятиях принимают участие представители правительств разных стран, международных организаций, эксперты, представители финансовых институтов, частного сектора и гражданского общества.

В рамках IV Климатической недели и Бакинской недели климатических действий проводится серия сессий, панельных дискуссий и сопутствующих мероприятий, посвященных борьбе с изменением климата, климатическому финансированию, устойчивому развитию и активизации климатических действий.

Бакинская неделя климатических действий (BCAW 2026) продлится до 11 сентября.

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