«Nizami City» - Новый стандарт жизни и выгодная инвестиция в центре города! - ФОТО - ВИДЕО

Жилой комплекс Nizami City — один из идеальных проектов для комфортной жизни, сочетающий современную архитектуру, качественное строительство и широкий выбор возможностей.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:

ПРЕВОСХОДНАЯ ЛОКАЦИЯ — рядом со станцией метро «Низами», Зимним и Центральным парками, с удобным доступом к образовательным учреждениям, торговым объектам и основным локациям города;

СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА — 9-этажные жилые здания, фасады из керамогранита и продуманная архитектурная концепция;

КВАРТИРА, ПОДХОДЯЩАЯ ИМЕННО ВАМ — свободная планировка, выбор квартир с ремонтом и без ремонта;

ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ — возможность выбрать квартиру на готовых и строящихся этапах проекта с потенциалом роста её стоимости;

КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ — современные строительные стандарты, качественные материалы, функциональные планировочные решения и спокойная, организованная и безопасная среда для проживания;

КОМФОРТ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ — просторный подземный паркинг, скоростные лифты, охраняемый закрытый двор с круглосуточной системой безопасности, детские и мини-футбольные площадки и множество других услуг.

Nizami City — правильный выбор для вас. Сделайте свой выбор уже сейчас и сделайте первый шаг навстречу будущему своей мечты по новому адресу премиальной жизни в самом центре города.

Чтобы получить подробную информацию и выбрать квартиру, подходящую именно вам, свяжитесь с нами.

📱 *0788

📱 (050) 700 00 88

📱 (050) 970 00 88

📍 Ясамальский р-н, станция метро «Низами», ул. Дж. Джаббарлы, 31