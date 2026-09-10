Опыт Азербайджана в реформировании городского транспорта представлен как пример для других стран - ФОТО

Международный транспортный форум опубликовал новый исследовательский доклад под названием «Управление спросом для обеспечения эффективного городского транспорта».

В докладе, подготовленном на фоне глобальной урбанизации, Международный транспортный форум прогнозирует, что при сохранении нынешних тенденций в период с 2025 по 2060 год расстояние, преодолеваемое транспортными средствами в городах, увеличится на 69%, а транспортный спрос, измеряемый в пассажиро-километрах, - на 81%.

В этом контексте в различных разделах доклада широко рассматриваются реформы в сфере городской мобильности, реализованные в Азербайджане, в особенности в Баку, в последние годы.

В разделе доклада, посвящённом многоуровневой координации, Транспортный координационный совет, созданный в Азербайджане в 2023 году указом Президента, представлен в качестве примера институциональной координации.

В докладе подчеркивается, что данный механизм формирует единую систему принятия решений между операторами, регулирующими и планирующими органами. Это позволяет планировать автобусный транспорт и метрополитен, железнодорожные перевозки, микромобильность и пешеходную инфраструктуру не разрозненно, а как составляющие единой системы городской мобильности.

В результате деятельности Совета были скоординированы решения, направленные на расширение автобусного парка, развитие метрополитена, модернизацию железнодорожных услуг, а также улучшение транспортного сообщения на первой и последней миле в транспортных узлах.

В разделе доклада, посвящённом долгосрочному финансированию городского транспорта, в качестве конкретного примера представлен созданный в Азербайджане Целевой бюджетный фонд «Общественный транспорт».

Модель фонда предусматривает направление на финансирование общественного транспорта части поступлений от дорожного налога, а также доходов от механизмов платного движения на городских дорогах, которые могут быть введены в будущем.

Международный транспортный форум оценил этот опыт как пример эффективного направления доходов, полученных от инструментов транспортной политики, на обеспечение устойчивой городской мобильности.