Экс-генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге обвиняется в контрабанде

Бывший генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге обвиняется в контрабанде.

Как стало известно АПА, бывший консул Султан Гасымов обвиняется в контрабанде золота в крупном размере.

Уголовное дело было расследовано прокуратурой. Ему предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы направлены в суд.

В ближайшее время дело будет рассмотрено в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Султан Мухаммед оглу Гасымов в 2009 году был назначен первым генеральным консулом Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Российской Федерации. В 2016 году он был отозван с должности генерального консула.

3 мая 2016 года он был назначен генеральным консулом Азербайджана в Санкт-Петербурге.

21 октября 2024 года был отозван с этой должности.