Дэниел Рэдклифф может вернуться во франшизу о Гарри Поттере в роли Волан-де-Морта

Британский актер Дэниел Рэдклифф, прославившийся благодаря роли Гарри Поттера, может вернуться во вселенную «Гарри Поттера» - на этот раз в образе главного антагониста истории, лорда Волан-де-Морта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на The Economic Times, Д.Рэдклифф якобы близок к устному соглашению с HBO о своем участии в новом сериале по мотивам книг Джоан Роулинг. Речь идет именно о взрослом Волан-де-Морте, а не о юном Томе Риддле.

Если информация подтвердится, возвращение Дэниела Рэдклиффа станет одним из самых неожиданных решений создателей новой экранизации. На протяжении десяти лет актер исполнял главную роль в оригинальной киносерии - с «Гарри Поттера и философского камня» 2001 года до «Гарри Поттера и Даров смерти: Часть 2» 2011 года.

При этом HBO официально не подтверждала участие Д.Рэдклиффа в новом сериале, поэтому информация пока остается на уровне сообщения СМИ. В публикации The Economic Times также отмечается, что речь идет о возможной договоренности, а не об официально объявленном кастинге.

Новый сериал HBO станет отдельной телевизионной адаптацией книг Джоан Роулинг. Каждый сезон будет посвящен одной из книг серии. Официальной информации о том, кто сыграет взрослого Волан-де-Морта, на данный момент нет, но ранее сообщалось что на эту роль рассматривается ирландский актер Киллиан Мерфи.

Напомним, что в оригинальной киносерии лорда Волан-де-Морта сыграл британский актер Рэйф Файнс.

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