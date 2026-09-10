В Азербайджане определены пределы надбавок и премий за счет внебюджетных средств

Определены верхние пределы надбавок к должностному окладу, выплачиваемых за счет внебюджетных средств.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в связи с этим Указ. Текст документа опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.

Согласно Указу, установлено, что часть внебюджетных средств организаций, финансируемых из государственного бюджета (за исключением Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики), направляемая на усиление социальной защиты работников, с учетом пункта 1.3 настоящего Указа используется исключительно для усиления социальной защиты работников этих организаций, не занимающих административные и вспомогательные должности в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О государственной службе».

С учетом вышеуказанного пункта оставшаяся часть внебюджетных средств организаций, финансируемых из государственного бюджета (за исключением Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики), перечисляется в государственный бюджет.

Верхние пределы надбавок к должностному окладу, премий и других выплат, выплачиваемых за счет внебюджетных средств, составляют:

надбавки к должностному окладу — до 1,0-кратного размера месячного должностного оклада каждого работника в течение календарного месяца;

премии и другие выплаты — до 20 процентов годового фонда оплаты труда в течение календарного года.

Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Министерство финансов должно в течение одного месяца подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики свои предложения по следующим вопросам:

упразднение целевых бюджетных фондов, созданных в составе государственного бюджета Азербайджанской Республики, и использование источников поступлений этих фондов;

совершенствование нормативных правовых актов с учетом части 1 настоящего Указа;

порядок формирования, аккумулирования, использования и ведения учета внебюджетных средств организаций, финансируемых из государственного бюджета, с учетом части 1 настоящего Указа;

формирование и использование средств, полученных от платных услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в подчинении Управления делами Президента Азербайджанской Республики и Специальной медицинской службы Азербайджанской Республики;

в случае повышения должностных окладов работников Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, а также работников организаций, финансируемых из государственного бюджета, подпадающих под действие пункта 1.1 настоящего Указа, подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики свои предложения по части 1 настоящего Указа. Также принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего Указа.

Положение об использовании части внебюджетных средств организаций, финансируемых из государственного бюджета, направляемой на усиление социальной защиты работников, исключительно для усиления социальной защиты работников этих организаций, не занимающих административные и вспомогательные должности в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О государственной службе», а также положения о верхних пределах надбавок к должностному окладу, премий и других выплат, выплачиваемых за счет внебюджетных средств, применяются с 1 сентября 2026 года.

Пункт, касающийся перечисления оставшейся части внебюджетных средств организаций, финансируемых из государственного бюджета, в государственный бюджет, вступает в силу с 1 января 2027 года.