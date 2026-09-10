Армянским силовикам поручили изъять оружие бывших чиновников из-за опасений мести

В Армении силовикам поручили изъять оружие у бывших чиновников из-за опасений «вендетты», пишет газета «Жоховурд».

«В правоохранительной системе принято решение об изъятии всего оружия, находящегося у бывших высокопоставленных чиновников. По данным наших источников, речь идет в том числе об оружии, приобретенном на законных основаниях и состоящем на учете», - пишет газета.

МВД подает судебные иски против бывших чиновников, требуя сдать государству даже то оружие, которое было получено в качестве подарка, награды или куплено.

Источники издания связывают этот процесс с активизировавшимися в последнее время действиями правоохранительных органов в отношении бывших чиновников. В правоохранительной системе опасаются, что действия в отношении имущества и собственности «бывших», которые в политических кругах уже характеризуются как «раскулачивание», могут привести к личным расправам или вендетте. Для снижения этого риска предпринимается попытка максимально ограничить наличие оружия у бывших чиновников.