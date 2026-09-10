Spice Girls заинтриговали поклонников загадочным объявлением - ВИДЕО

Легендарная британская группа Spice Girls заинтриговала поклонников загадочным сообщением, которое может быть связано с ее возможным воссоединением.

На официальном аккаунте группы в социальных сетях опубликовано короткое видео с отсылкой к истории коллектива. В ролике показана лестница в лондонском отеле St Pancras Renaissance, которая стала известна благодаря клипу Wannabe, выпущенному в 1996 году.

Особое внимание поклонников привлекла газета The Stage. Именно в этом издании в 1994 году было опубликовано объявление о поиске участниц для будущей группы Spice Girls.

В публикации группа предложила поклонникам разгадать намек, указав дату и время предстоящего объявления - 10 сентября в 14:00 по британскому времени (17:00 по бакинскому времени).

После появления видео поклонники Spice Girls предположили, что группа может объявить о воссоединении, новых концертах или даже полноценном туре.

В оригинальный состав Spice Girls входят Виктория Бекхэм, Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон и Джери Холлиуэлл. Последний раз все пять участниц выступали вместе в 2012 году - на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне. В 2019 году Spice Girls отправились в концертный тур по Великобритании и Ирландии, однако без Виктории Бекхэм. При этом пока неизвестно, что именно собирается объявить группа. Ранее Мелани Чисхолм заявляла, что конкретных планов по воссоединению коллектива нет.

Поскольку в 2026 году исполняется 30 лет со дня выхода дебютного сингла Wannabe, поклонники предполагают, что загадочное сообщение также может быть связано с юбилейными мероприятиями или специальным релизом.