Миссия наблюдателей СНГ опубликовала промежуточный отчет в связи с выборами в Азербайджане

Миссия наблюдателей от СНГ опубликовала промежуточный отчет в связи с парламентскими выборами, которые будут проведены в Азербайджане девятого февраля.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на организацию, отчет, обнародованный на сайте Исполнительного комитета СНГ охватывает период с 19 января по третье февраля.

"По приглашению Правительства Азербайджанской Республики Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств (далее – Миссия) проводит мониторинг подготовки и проведения внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики (далее – выборы).

Президент Азербайджанской Республики И. Алиев 5 декабря 2019 года подписал Распоряжение о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики на 9 февраля 2020 года.

Миссия приступила к работе 19 января 2020 года, осуществляет свою деятельность свободно и независимо, руководствуясь законодательством Азербайджанской Республики, документами, принятыми в рамках Содружества, соблюдая принцип невмешательства в избирательный процесс и уважая суверенитет государства", - говорится в документе.

Как отмечает Миссия, Центральная избирательная комиссия Азербайджанской Республики (далее – Центральная комиссия, ЦИК) аккредитовала 252 наблюдателя от СНГ, 18 из которых работают на долгосрочной основе. В состав Миссии входят представители Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, а также Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, отмечается в отчете.

"Наблюдатели от Содружества обсуждали ход избирательной кампании с руководством ЦИК, АП, Аппарата Милли Меджлиса, Министерства иностранных дел, Верховного Суда, Конституционного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики. Состоялись встречи с представителями предвыборных штабов ряда политических партий, выдвинувших кандидатов в депутаты.

Миссия работает открыто и гласно, Штабом Миссии выпускаются информационные сообщения, долгосрочные наблюдатели от Содружества открыты для общения с представителями средств массовой информации", - говорится в документе.

В отчете содержится подробная информация о правовой базе выборов в Азербайджане;

"Правовую основу проведения выборов составляют Конституция, Избирательный кодекс Азербайджанской Республики (далее – Кодекс), нормы ряда иных законодательных актов, регулирующих отдельные аспекты избирательного процесса, а также решения Центральной комиссии, принятые в развитие положений Кодекса.

Эксперты Миссии и Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ завершают анализ избирательного законодательства Азербайджанской Республики. Миссия изложит свое мнение об избирательном законодательстве после дня голосования в итоговом документе".

Как отмечают наблюдатели СНГ, организацию и проведение выборов осуществляют ЦИК, 125 окружных, 5573 участковые избирательные комиссии.

Центральная комиссия состоит из 18 членов, которые избираются Милли Меджлисом: 6 членов представляют политическую партию, депутаты которой имеют большинство в парламенте, 6 – политические партии, составляющие меньшинство в Милли Меджлисе, 6 – от независимых депутатов, говорится в документе.

"Окружные избирательные комиссии (далее – окружные комиссии, ОИК) в составе 9 членов формируются Центральной комиссией.

Участковые избирательные комиссии (далее – участковые комиссии, УИК) в составе 6 членов формируются окружными комиссиями.

При назначении членов окружных и участковых комиссий используется такой же принцип равного представительства, как и при формировании ЦИК.

Срок полномочий избирательных комиссий всех уровней пять лет.

Зарегистрированные кандидаты, политические партии, выдвинувшие кандидатов, могут направить по одному своему представителю в состав соответствующих избирательных комиссий в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса".

Миссия отмечает, что Центральная комиссия последовательно и слаженно ведет работу по организации избирательной кампании.

"Постановлением ЦИК утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Кроме того, принят ряд постановлений, детализирующих отдельные положения избирательного законодательства.

Большое внимание ЦИК уделяет учебе организаторов выборов. Для повышения профессиональной подготовки членов ОИК и УИК, совершенствования их знаний и навыков в области проведения электоральной кампании Центральная комиссия провела тренинги с участием сотрудников прокуратуры, полиции, судов. На тренингах давались практические рекомендации по реализации требований Кодекса, обеспечению демократичности и открытости избирательного процесса, прозрачности подсчета голосов.

В помощь организаторам выборов ЦИК составила сборник из 48 инструкций, правил и разъяснений в виде 16 брошюр, который направлен в нижестоящие избирательные комиссии.

Кроме этого, для размещения в помещениях для голосования изготовлены разъяснительные плакаты о порядке заполнения избирательного бюллетеня, о действиях избирателей в день выборов, о правах наблюдателей".

Также в документе говорится, что для обеспечения единообразного применения норм Кодекса Центральная комиссия издала памятку, разъясняющую работу членов УИК в день голосования.

"Также ЦИК подготовила Памятку для кандидатов в депутаты Милли Меджлиса, в которой отражены правила выдвижения, сбора подписей, предоставления в ОИК документов для регистрации, права и обязанности кандидатов. Кроме того, изданы памятки для наблюдателей, для сотрудников полиции, для представителей средств массовой информации.

При ЦИК и ОИК образованы экспертные группы по рассмотрению жалоб, связанных с нарушением избирательных прав граждан.

Миссия отмечает гласную и открытую работу Центральной комиссии, коллегиальное обсуждение рассматриваемых вопросов, проведение заседаний с участием международных наблюдателей, представителей средств массовой информации".

В рамках мониторинга избирательной кампании долгосрочные наблюдатели от СНГ ознакомились с работой окружных и участковых комиссий Астаринского, Билясуварского, Габалинского, Геранбойского, Гёйгёльского, Губинского, Джалилабадского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского, Ленкораньского, Лерикского, Масаллинского, Огузского, Сальянского, Уджарского, Шамахинского, Шекинского районов, городов Баку, Гянджа, Ленкорань и Шеки.

При общении с членами ОИК и УИК представители Миссии получают необходимую информацию, имеют возможность ознакомиться с избирательной документацией, отмечается в документе.

Миссия отмечает, что помещения комиссий обеспечены оргтехникой, резервными источниками электропитания, необходимой методической литературой, наглядными пособиями о выборах.

По мнению представителей Миссии, Центральная и нижестоящие избирательные комиссии принимают необходимые меры для подготовки и проведения выборов в соответствии с требованиями законодательства.

"Единый список избирателей ведется Центральной комиссией и ежегодно обновляется на основании сведений, предоставляемых участковыми комиссиями.

В соответствии с Кодексом в список избирателей включаются граждане Азербайджанской Республики, обладающие на день голосования активным избирательным правом и постоянно проживающие на территории соответствующего избирательного участка.

Списки избирателей составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр хранится в УИК, второй – не позднее чем за 25 дней до дня голосования передается в окружную комиссию.

С 5 января 2020 года списки размещены в помещениях участковых комиссий для всеобщего ознакомления, а также доступны на сайте ЦИК. Граждане могут проверить наличие данных о себе в списке, получить информацию о номере избирательного участка и месторасположении помещения для голосования.

В случае обнаружения избирателем в списке ошибок или неточностей о нем самом или иных лицах он может сообщить об этом в УИК.

Участковая комиссия вносит соответствующие изменения в список либо выдает избирателю письменный отказ в удовлетворении заявления, который может быть обжалован в вышестоящую избирательную комиссию.

В день выборов граждане, проживающие на территории данного избирательного участка, но по каким-либо причинам не включенные в основной список избирателей, по решению УИК могут быть включены в дополнительный список.

По информации Центральной комиссии, в списки для участия в выборах включены более 5 миллионов 230 тысяч избирателе", - говорится в документе.

По поводу выдвижения и регистрация кандидатов в депутаты в промежуточном отчете миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств отмечается следующее:

"В соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики 125 депутатов Милли Меджлиса избираются сроком на 5 лет на основе мажоритарной избирательной системы.

Согласно Кодексу право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит политическим партиям, блокам политических партий и гражданам. В поддержку кандидата в депутаты на территории избирательного округа, по которому он выдвигается, должно быть собрано не менее 450 подписей избирателей.

В окружные комиссии было подано 2431 заявление об участии в избирательной кампании. Необходимые для регистрации документы и подписные листы сдали 1774 человека. Из них 98 отказались от участия в избирательной кампании до регистрации, 48 претендентам в регистрации было отказано ОИК. Решения окружных комиссий 25 претендентов обжаловали в ЦИК, которая в 9 случаях жалобы удовлетворила. Из 1637 зарегистрированных кандидатов 312 впоследствии отозвали свои кандидатуры.

Таким образом, на 125 депутатских мандатов претендуют 1325 кандидатов, что почти в два раза больше, чем на прошлых парламентских выборах в 2015 году. Из них 246 выдвинуты политическими партиями, 11 – инициативными группами граждан, 1068 – по собственной инициативе.

Наблюдатели от СНГ отмечают, что участие в избирательной кампании такого количества претендентов на депутатский мандат свидетельствует об открытости избирательной системы, наличии в стране политического плюрализма и возможности реального выбора для избирателей".

Агитационная кампания проходит с 17 января и продлится до 8.00 часов 8 февраля 2020 года, в день выборов и за день до начала голосования предвыборная агитация не допускается, отмечается в документе.

"Согласно Кодексу политическим партиям, кандидаты которых зарегистрированы в более чем 60 избирательных округах, предоставляется возможность вести предвыборную агитацию на телевидении и в периодической печати на бесплатной основе. Поскольку только партия «Ени Азербайджан» смогла выдвинуть необходимое количество кандидатов, руководством партии было принято решение отказаться от такого права в целях создания равных условий для всех участников избирательной кампании.

Кандидатам в депутаты, политическим партиям для ведения агитации предоставлены равные возможности использования на платной основе эфирного времени на телевидении и радио, а также площадей периодических печатных изданий.

Местные исполнительные органы власти по согласованию с окружными комиссиями определили в городах и районных центрах республики 136 помещений для проведения встреч с избирателями, а также 136 мест для массовых агитационных мероприятий, которые на равных условиях предоставляются кандидатам в депутаты и их доверенным лицам.

Кандидаты в депутаты, их доверенные лица активно используют встречи с избирателями для ведения агитации.

По информации Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, начиная с 17 января 2020 года в городах и районных центрах страны проведено более 1900 агитационно-пропагандистских мероприятий, в которых приняли участие около 150 000 человек.

В республике установлено более 11 000 специальных щитов для размещения предвыборных агитационных плакатов кандидатов в депутаты. В соответствии с Кодексом в день выборов ранее размещенные предвыборные агитационные материалы внутри и снаружи помещений избирательных участков будут сняты.

При Центральной комиссии образована пресс-группа для контроля над соблюдением правил ведения предвыборной агитации в СМИ, состоящая из сотрудников ЦИК и представителей средств массовой информации Азербайджанской Республики".

Наблюдатели СНГ отмечают спокойный ход агитационной кампании, что подтверждается отсутствием каких-либо серьезных нарушений закона в период ее проведения:

"Центральной и нижестоящими комиссиями проводится работа по освещению в средствах массовой информации подготовки и проведения выборов.

Руководством Центральной комиссии и сотрудниками Секретариата ЦИК регулярно даются интервью республиканским СМИ, организуются брифинги и пресс-конференции, на которых освещаются вопросы подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов, разъясняются нормы Кодекса.

С момента назначения даты выборов ЦИК открыла телефонную «горячую линию», позвонив на которую граждане могут ознакомиться с информацией о ходе подготовки и проведения выборов, узнать номер и месторасположение своего избирательного участка, уточнить наличие данных о себе в списках избирателей, а также получить консультации об избирательном законодательстве Азербайджанской Республики.

С 13 января 2020 года работает организованный Центральной комиссией независимый медиацентр «Выборы-2020», где представители национальных и зарубежных СМИ могут получать оперативную информацию о ходе избирательной кампании.

По каналам телевидения, радио регулярно транслируются информационные ролики и социальная реклама, призывающие к участию в выборах. Для информирования избирателей о дне голосования также используются рекламные табло, баннеры, плакаты.

Всем избирателям разосланы извещения о дне голосования с указанием адреса избирательного участка, времени голосования и номера избирателя в списке".

Штаб Миссии обратился в Центральную комиссию, Генеральную прокуратуру, Верховный Суд и Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения поступивших к ним обращений граждан, связанных с нарушениями избирательного процесса. "После изучения и обобщения ответов соответствующая информация будет изложена в итоговом заявлении Миссии", - отмечается в документе.

1news.az