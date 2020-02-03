Миссия СНГ: Такое число кандидатов в депутаты свидетельствует о политическом плюрализме в Азербайджане

Участие большого количества кандидатов в депутаты на предстоящих 9 февраля парламентских выборах в Азербайджане свидетельствуют о политическом плюрализме, говорится в опубликованном 3 февраля промежуточном отчете миссии наблюдателей СНГ по результатам наблюдения за подготовкой внеочередных выборов в Милли Меджлис.

"На 125 депутатских мандатов претендуют 1 325 кандидатов, что почти в два раза больше, чем на прошлых парламентских выборах в 2015 году. Из них 246 выдвинуты политическими партиями, 11 – инициативными группами граждан, 1068 – по собственной инициативе. Участие в избирательной кампании такого количества претендентов на депутатский мандат свидетельствует об открытости избирательной системы, наличии в стране политического плюрализма и возможности реального выбора для избирателей", - говорится в отчете.

Отмечается, что ЦИК Азербайджана аккредитовала 252 наблюдателя от СНГ, 18 из которых работают на долгосрочной основе. В состав миссии входят представители Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, а также Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.

"Миссия приступила к работе 19 января 2020 года, осуществляет свою деятельность свободно и независимо, руководствуясь законодательством Азербайджанской Республики, документами, принятыми в рамках Содружества, соблюдая принцип невмешательства в избирательный процесс и уважая суверенитет государства, - говорится в отчете.

В рамках мониторинга избирательной кампании долгосрочные наблюдатели от СНГ ознакомились с работой окружных и участковых комиссий Астаринского, Билясуварского, Габалинского, Геранбойского, Гёйгёльского, Губинского, Джалилабадского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского, Ленкораньского, Лерикского, Масаллинского, Огузского, Сальянского, Уджарского, Шамахинского, Шекинского районов, городов Баку, Гянджа, Ленкорань и Шеки.

Свои окончательные выводы и оценки по результатам мониторинга избирательной кампании в Азербайджане миссия СНГ изложит в итоговом документе после проведения выборов.

1news.az