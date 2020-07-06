Моцарт кинематографа: Вспоминаем шедевры маэстро саундтреков Эннио Морриконе - ФОТО – ВИДЕО

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6 июля ушел из жизни один из самых известных и талантливых современных композиторов, создающих музыку для кино, Эннио Морриконе.

Композитор скончался в возрасте 91 года в одной из римских больниц - он был госпитализирован несколькими днями ранее после падения, в результате которого сломал бедренную кость.

25 января 2014 года этот выдающийся композитор и дирижер нашего времени выступил в Баку с грандиозным концертом во Дворце Гейдара Алиева, который надолго запомнился столичным меломанам. Э.Морриконе выступил с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанской хоровой капеллой.

«Очень рад, что нахожусь сегодня в Баку. Для меня каждое выступление - это большой праздник и, в то же время, стресс. Всегда нервничаю перед концертом, так как на сцене не только я, но и коллектив численностью более 180 человек», - заявил, общаясь с представителями азербайджанских СМИ, Э.Морриконе на пресс-конференции перед выступлением.

«К сожалению, у меня очень мало информации об азербайджанской музыке. Но, как музыкант, я прослушал достаточно много произведений разных музыкальных культур и знаю, что азербайджанская музыка оказала большое влияние на музыкальную культуру в регионе», - ответил композитор на вопрос о том, знаком ли он с азербайджанской музыкой.

Говоря о том, что его называют Моцартом кинематографа и живой легендой, Эннио Морриконе сказал: «Я живу сегодняшним днем, иду в ногу со временем и не оглядываюсь назад. Еще очень рано называть меня «Моцартом в кино» и «легендой». После того, как меня не станет, возможно, но не сейчас. Для меня главное, что после меня останутся мои произведения».

Произведения Эннио Морриконе будут жить вечно - на счету маэстро более 400 композиций к фильмам и телесериалам, снятым в Италии, Испании, Франции, Германии, России и США. Среди них такие шедевры мирового кинематографа, как «Однажды в Америке», «Профессионал», «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «Малена», «Лолита», «Убить Билла» и многие другие.

Феликс Вишневецкий