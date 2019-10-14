Мультибрендовый бутик Maleone: Универсальность, эксклюзивность, стиль и красота - ФОТО - ВИДЕО

Мнение о том, что женщина часто не знает, чего конкретно она хочет, давно уже стало константой и получило свое воплощение во множестве шутливых интернет-мемов.

Безусловно, каждая из представительниц прекрасного пола с этим будет спорить, потому что на самом деле мы знаем, чего хотим, а именно - всего и сразу. Просто редко в этом можем признаться. Конечно, тут есть нюансы: хотим мы самого прекрасного и замечательного. Мы не будем сейчас говорить обо всех желаниях женщины, но, согласитесь, каждая из нас мечтает найти волшебное место, где можно было бы подобрать себе гардероб на все случаи жизни и на любой вкус. Ведь зачастую выбор очередного «лука» - это долгие муки выбора среди множества брендов, и даже онлайн-шопинг не делает его менее утомительным.

Простое, как все гениальное, решение приняли талантливые молодые дизайнеры Хадиджа Джамал и Нурай Джамал, создав мультибрендовый бутик под загадочным названием Maleone.

Что в имени тебе моем, или Почему Maleone?

По словам самих девушек, с таким мелодичным названием им помогла профессиональная компания из России, а вдохновил их на это нежный цветок - Магнолия. Почему именно магнолия? Да потому что это – цветок, олицетворяющий женственность, изящность, загадочность и непредсказуемость. Магнолия – символ вдохновения, судите сами: ее волшебный аромат не раз заставлял парфюмеров создавать великолепные цветочные композиции.

Цветущая магнолия становилась для поэтов Музой, вдохновляющей их на создание настоящих шедевров во все века. Эзотерики утверждают, что красота магнолии обладает свойством магнита: она притягивает надолго и не отпускает. А поклонники фэн-шуя утверждают, что цветущая магнолия является залогом благополучия и богатства семьи, поэтому ее использовали для украшения жилища. Существует даже примета, что для молодой девушки увидеть магнолию в цвету – к скорому замужеству и семейному счастью.

Словом, цветок этот насколько нежен и красив, настолько и загадочен, и мистичен, и создателей Maleone он тоже вдохновил, причем, не только на создание собственного одноименного бренда, но и целого мультибрендового бутика.

В новую жизнь – с новыми брендами

Безусловно, в первую очередь Хадиджа и Нурай Джамал решили представить в своем бутике собственную коллекцию Maleone. При этом в каждой коллекции талантливых сестер всегда есть две «ветви». Первая – это работы Хадиджы Джамал, которую магнолия вдохновила на создание потрясающего по красоте принта. Вторая - коллекция Нурай Джамал, которая, хоть и использует похожую цветовую гамму, создает совершенно отличающийся стиль одежды. А вместе две ветви создают ту самую настоящую Гармонию бренда Maleone. Отметим, что дуэт сестер уже высоко оценен как в Азербайджане, так и за рубежом. Но приобрести одежду из коллекции Maleone можно только здесь, в одноименном бутике. Или в интернет-магазине: https://www.maleone.com/

Впрочем, так же, как и одежду других брендов, которых в этом волшебном магазине представлено немало. Так, здесь есть коллекции и других азербайджанских дизайнеров, уже успевших заявить о себе на мировой арене. Это бренды Fakhriya Khalafova, Zumrud Mirzalieva, а также турецкий бренд, одним из сооснователей которого является азербайджанец Руфат Исмаил - Affair.

Кроме того, в бутике представлены коллекции дизайнеров из Италии, Франции, ОАЭ, Тайваня, России, Сербии, Германии, Великобритании, Франции, США и Ливана.

В первую очередь, конечно, хочется рассказать о представленном в бутике бренде Karl Lagerfeld. Немецкий модельер Карл Лагерфельд по праву считается иконой моды. Он был известен своим актуальным подходом к стилю и отточенной эстетикой, которая уравновешивала классические и современные веяния.

Также в бутике Maleone представлены и менее известные в Азербайджане, но уже заявившие о себе новые бренды. К примеру, молодой бренд женской одежды и аксессуаров из ОАЭ (Эмираты) Zayan the Label от дизайнера Zayan Ghandour из города Бейрут (Ливан). Отметим, что роскошный дебют бренд Zayan the Label одержал на Неделе моды в Париже в 2011-м.

Или российский бренд, выросший из аксессуарной марки до полноценного бренда одежды – Masterpeace. К слову, в бутике представлены и другие, уже громко заявившие о себе и довольно популярные, российские бренды.

Это A LA RUSSE (одежда, в том числе, детская, аксессуары, духи, меховая линия, ювелирная коллекция).

Бренд RUBAN, в одежде которого сегодня ходят главные модницы Москвы. У бренда две линии: подиумная и более демократичная PE FOR GIRLS. В одежде бренда сочетаются стиль, легкость и сложный крой, при этом вещи - универсальны, потому что их можно каждый раз по-новому миксовать, и это – главная «фишка» основателей бренда.

Еще один российский бренд – это Alena Akhmadullina, постоянный участник Парижской недели моды pret-a-porter. Модели Alena Akhmadullina не сходят со страниц модных журналов, они всегда в списке must have сезона как индивидуальная формула успеха.

В бутике Maleone также представлены изысканные модели британского модельера Zoë Jordan (в 2013 году Джордан был включен в шорт-лист на премию Британского совета моды Vogue Fashion Fund), а также бренда дизайнеров из Майами - Алексис и Аны Барбары – Alexis.

Вас наверняка привлекут роскошные и гламурные коллекции итальянского дизайнера Фаусто Пуглиси - Fausto Puglisi, креативного директора Модного дома Emanuel Ungaro. Он создавал наряды для Мадонны, Бейонсе и Джей Ло, а также работал модным консультантом Модного дома Versace.

И совсем необычной для азербайджанского покупателя станет коллекция тайского дизайнера Vatanika Patamasingh – Vatanika. Кстати, сегодня тайская мода занимает далеко не последнее место в fashion-индустрии. Vatanika - один из ведущих дизайнеров Таиланда, сотрудничающая с такими брендами, как L'Oréal, Diageo и LVMH. Ее лукбуки часто появляются на страницах всемирно известных глянцевых журналов.

Интересен также ливанский дизайнер Джордж Хобейка и его одноименный бренд Georges Hobeika, у которого на сегодняшний день три основные развивающиеся линии изысканной одежды - Bridal, Signature и GH by Georges Hobeika

Для любителей винтажа в Maleone представлен итальянский бренд VIVETTA, основанный Виветтой Понти.

Если вы хотите почувствовать себя звездой Голливуда, вам точно понравится коллекция бренда A.L.C. Если вам предстоит выход в свет или дружеская вечеринка, то роскошный внешний вид в этой одежде вам обеспечен.

По словам сестер Джамал, они потратили год на поиски новых для азербайджанского рынка брендов и выбирали самых стильных и перспективных на сегодняшний день. Как справедливо заметили сами сестры, «нужно уметь рисковать, а еще необходимо показывать людям что-то совершенно новое и непривычное».

Создатели Maleone правы: «Первопродходцами быть не страшно, напротив, нам приятно сделать то, на что не решаются другие. И мы уже получаем положительные отзывы по выбору брендов».

О клиентах и планах на будущее

Сами создатели Maleone говорят, что их потенциальные клиенты – это люди, открытые всему новому и идущие в ногу со временем. Мы бы добавили, что их покупатели – это женщины, любящие жизнь и ценящие прекрасное. А учитывая, что создатели Maleone не собираются останавливаться на достигнутом, в скором будущем нас ждет пополнение коллекции брендов и создание сети мультибрендовых бутиков с поэтичным названием.

А это значит, что красоты, изысканности и стиля в нашем городе станет еще больше.

Maleone Concept Store

Адрес магазина: ул. Койкеб Сафаралиевой, 12

Телефон: (012) 511 81 88; (050) 511 81 88.

Соцсети бутика:

https://www.instagram.com/maleone_azerbaijan/

https://www.facebook.com/maleoneazerbaijan/

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