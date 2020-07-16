МВД Азербайджана о задержанных во время провокаций - ФОТО

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МВД Азербайджана обнародовало информацию о задержанных в ходе провокации, совершенной во время шествия в поддержку Азербайджанского государства и армии 14-15 июля.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов, в отношении задержанных ведется разбирательство.

«По его окончании общественности предоставят соответствующую информацию», - подчеркнул Э.Захидов.

Отметим, что в ночь с 14 на 15 июля часть участников шествия, собравшихся перед Милли Меджлисом, поддалась на провокацию и незаконно проникла в административное здание парламента. Участники шествия, собравшиеся на первом этаже Милли Меджлиса, повредили имущество парламента.

Тимур Рзаев

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