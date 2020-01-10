МВД об информации о задержании убийцы 10-летней Нармин

Некоторые СМИ распространили утром в пятницу, 10 января, новость о том, что задержан убийца 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана Нармин Шариф гызы Гулиевой, чей сожженный труп был найден в селе.

В информации говорилось, что следственная группа из сотрудников Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Азербайджана установила личность подозреваемого, он задержан, и это - родственник девочки.

Комментируя эту информацию, руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов заявил 1news.az, что она недостоверна.

«Мы призываем все СМИ распространять достоверную информацию. Как только появится новая официальная информация по этому делу, она будет предоставлена общественности», - заявил Э.Захидов.

Напомним, что дело об убийстве жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой находится под особым контролем Президента Ильхама Алиева.

Как сообщил ранее 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, установлено, что пропавшая 21 ноября 2019 года девочка была убита умышленно.

По факту Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 120.2.9 («Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Опытные сотрудники Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Центра судмедэкспертизы Министерства юстиции и Объединения судмедэкспертизы и патологоанатомии Минздрава Азербайджана были командированы в Товузский район.

Тимур Рзаев

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