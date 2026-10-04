Роман обвиненного в использовании ИИ писателя лидирует в продажах

Спустя больше недели после того, как анонимный аккаунт обвинил канадско-гаитянского писателя Тельсона Орельена в написании его дебютного романа «Либо это, либо смерть» (C'etait ca ou mourir) с помощью искусственного интеллекта, книга продолжает стремительно расти в продажах во Франции и в Швейцарии.

Как передает 1news.az, по данным рейтинга NielsenIQ BookData, опубликованного изданием Livres Hebdo, с 21 по 27 сентября физические продажи романа во Франции составили 18 254 экземпляра против 12 506 неделей ранее — книга заняла четвертое место в общем зачете продаж и первое место в категории романов, уступив лишь нон-фикшн-книге Сары Кнафо и двум изданиям манги.

В швейцарской Романдии книготорговцы тоже продолжают публично поддерживать писателя — несмотря на обвинения, роман по-прежнему возглавляет местные чарты продаж. Издательство Grasset, выпустившее книгу, ранее назвало обвинения «глубоко оскорбительными» и заявило о полном доверии к автору, отвергающему любое использование ИИ-инструментов при написании текста.

Роман, номинированный на Гонкуровскую премию, рассказывает историю гаитянского мигранта, добирающегося через Латинскую Америку и США до Канады, — похоже, скандал вокруг предполагаемого авторства ИИ лишь подстегнул интерес читателей к книге, а не оттолкнул их.