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На востоке Англии найдена фура с 39 трупами, среди них 1 подросток

Сегодня в 14:33 ~ 1 минута на чтение 560
На востоке Англии найдена фура с 39 трупами, среди них 1 подросток

В английском графстве Эссекс обнаружена фура с 39 телами внутри. Машина была припаркована в промышленной зоне городка Грейс.

Как сообщает Би-би-си, полиция прибыла на место около половины второго ночи. Сообщается, что водитель фуры – 25-летний ирландец – арестован по подозрению в убийстве.

О погибших пока известно лишь то, что это 38 взрослых и один подросток. Офицер местного департамента полиции Эндрю Маринер предупредил, что установление личностей жертв может занять много времени.

Установлено, что фура прибыла из Болгарии и въехала на территорию Великобритании в воскресенье.

«Мы арестовали водителя по подозрению в причастности к происшествию, идет расследование», - сказал Маринер.

Вокруг места обнаружения фуры установлен полицейский кордон.

Возможные версии

«Торговля людьми – подлый и опасный бизнес», - написала на своей странице в Твиттере член парламента от города Таррок в Эссексе Джеки Дойл-Прайс и выразила надежду, что убийцы будут найдены и предстанут перед правосудием.

Полиция пока не выдвигала никаких версий произошедшего.

Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что шокирована произошедшей трагедией.

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