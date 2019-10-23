На востоке Англии найдена фура с 39 трупами, среди них 1 подросток

В английском графстве Эссекс обнаружена фура с 39 телами внутри. Машина была припаркована в промышленной зоне городка Грейс.
Как сообщает Би-би-си, полиция прибыла на место около половины второго ночи. Сообщается, что водитель фуры – 25-летний ирландец – арестован по подозрению в убийстве.
О погибших пока известно лишь то, что это 38 взрослых и один подросток. Офицер местного департамента полиции Эндрю Маринер предупредил, что установление личностей жертв может занять много времени.
Установлено, что фура прибыла из Болгарии и въехала на территорию Великобритании в воскресенье.
«Мы арестовали водителя по подозрению в причастности к происшествию, идет расследование», - сказал Маринер.
Вокруг места обнаружения фуры установлен полицейский кордон.
Возможные версии
«Торговля людьми – подлый и опасный бизнес», - написала на своей странице в Твиттере член парламента от города Таррок в Эссексе Джеки Дойл-Прайс и выразила надежду, что убийцы будут найдены и предстанут перед правосудием.
Полиция пока не выдвигала никаких версий произошедшего.
Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что шокирована произошедшей трагедией.
1news.az