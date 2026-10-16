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Ереван заверил Тегеран: американских военных вдоль TRIPP не будет

Редакция 1news12:50 - Сегодня
Ереван заверил Тегеран: американских военных вдоль TRIPP не будет

Иранская сторона получила исчерпывающие ответы на свои вопросы касательно реализации проекта TRIPP, и у Тегерана больше нет поводов для беспокойства.

Об этом в беседе с журналистами в рамках COP17 заявил министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян.

Комментируя сообщения об имеющихся у Ирана опасениях, глава армянского внешнеполитического ведомства отметил, что в некоторых армянских медиаресурсах эта тема существенно преувеличена, передают армянские СМИ.

«Тот соус, под которым преподносится обеспокоенность Ирана вокруг TRIPP в некоторых армянских медиаресурсах, мягко говоря, преувеличен. У иранской стороны, безусловно, были вопросы, но ответы на них даны, и, по моему впечатлению, иранская сторона удовлетворена полученными разъяснениями», — подчеркнул Мирзоян.

В качестве примера глава МИД Армении привёл вопрос Тегерана о возможном американском военном присутствии вдоль маршрута TRIPP.

«Иранская сторона спрашивает: будет ли американское военное присутствие вдоль TRIPP? Мы отвечаем — не будет. Об этом свидетельствуют как официальные документы, так и реальное положение дел. Это нормальный диалог: у них есть вопрос, мы даём на него чёткий ответ. В Иране понимают, что если военного присутствия не будет, то они также смогут использовать эту железнодорожную сеть, что их полностью устраивает», — пояснил дипломат.

Отвечая на вопрос о заявлении спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа о том, что вмешательство внерегиональных сил способно дестабилизировать обстановку в регионе, Мирзоян отметил, что разделяет такую позицию.

«Я могу сказать то же самое от своего имени. Вообще, это хрестоматийная истина: вооружённое присутствие третьей стороны где-либо в отношениях двух стран лишь усложняет жизнь этим двум сторонам», — резюмировал армянский министр.

«Иран поддерживает тесные контакты с Арменией и уверен, что Ереван не предпримет никаких действий против безопасности Тегерана», - так глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал журналистам на полях COP17 в Ереване, отвечая на вопрос о беспокойстве в связи с реализацией "Маршрута Трампа" (TRIPP).

"Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во второй раз за последние две недели", - отметил он.

Он подчеркнул, что иранская сторона продолжает консультации с властями Армении.

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