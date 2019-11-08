Начальник Госпогранслужбы и военный прокурор Азербайджана посетили воинские части на границе с Арменией - ФОТО

В четверг, 7 ноября, начальник Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев и военный прокурор АР, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев посетили воинские части и подразделения отдельной пограничной части «Газах» на азербайджано-армянской границе.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе ГПС АР, в ходе визита была проверена служебно-боевая деятельность структурных подразделений. Кроме того, Э.Гулиев и Х.Велиев встретились с личным составом погранично-боевых пунктов, ознакомились со служебно-бытовыми условиями военнослужащих.

Э.Гулиев и Х.Велиев также ознакомились с работой, проведенной для выполнения указаний Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, работами по созданию на государственной границе необходимой инфраструктуры по ее защите и охране, дали необходимые поручения по повышению уровня боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечению неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава, укреплению дисциплины среди военнослужащих и т.д.

Тимур Рзаев, Э.Т.