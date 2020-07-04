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Начато производство «улыбающихся» антикоронавирусных масок - ВИДЕО 

Сегодня в 16:14 ~ 1 минута на чтение 239
Начато производство «улыбающихся» антикоронавирусных масок - ВИДЕО 
Обезличенные антикоронавирусные маски во многих странах быстро стали предметами повседневного обихода.
 
Но бельгийский бизнесмен решил, что пришло время придать маскам человеческое лицо. В буквальном смысле. 
 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на err.ee, используя фотобокс, программное обеспечение и приложение для мобильного телефона, Шарль де Беллефрой производит маски, на которых напечатана нижняя половина лица заказчика. Как правило, эта нижняя половина улыбается. 
 
Раньше бизнесмен зарабатывал на переносных фотобудках, которые заказывают для развлечения гостей на различных мероприятиях и корпоративах. Но локдаун сократил его доходы до нуля. Сейчас же бельгиец нашел выход - компания размещает фотобоксы в супермаркетах, где клиенты могут сразу распечатать свою персональную маску, которую можно даже стирать 8-10 раз. Есть также возможность сделать заказ онлайн — и получить маску по почте через несколько дней. Услуга стоит 19,99 евро. 
 
Тимур Рзаев
 

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