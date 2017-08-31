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Наказан преподаватель БГУ, назвавший мусульман «террористами» - ФОТО

Сегодня в 15:55 ~ 1 минута на чтение 673
Наказан преподаватель БГУ, назвавший мусульман «террористами» - ФОТО

«Наш преподаватель истории Рабиль Сулейманлы оскорбил всех мусульман, Ислам и Коран».

Информацию об этом распространил в соцсетях студент Бакинского государственного университета Эльнар Булудов, по словам которого, преподаватель кафедры истории Рабиль Сулейманлы в ходе экзаменов использовал оскорбительные выражения в адрес Ислама и Корана, а всех мусульман назвал «террористами».

Комментируя эту информацию, руководитель пресс-службы Бакинского государственного университета Парвана Ибрагимова заявила 1news.az, что было проведено оперативное разбирательство.

«По его итогам преподавателю Рабилю Сулейманы был сделан строгий выговор», - подчеркнула П.Ибрагимова.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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