Наша гордость: Успех выпускников ADA в Google - ВИДЕО

Всегда отрадно читать об азербайджанцах, добившихся успеха за рубежом. Подобное вызывает чувство гордости за страну, за наших соотечественников.

Особенно радует, когда успеха добились представители молодежи, которые строят карьеру в престижных международных компаниях и корпорациях.

Двое азербайджанцев – Агаси Гулиев и Мимина Джавадова - из их числа.

Оба - выпускники Университета ADA и в настоящее время работают в компании Google.

На днях в ADA состоялась встреча сотрудников Google со студентами, где Агаси и Мимина рассказали о деятельности компании и своем опыте работы в ней, о своих успехах за рубежом.

На встрече Агаси и Мимина также провели собеседование со студентами, по итогам которого некоторые студенты смогут получить возможность проходить стажировку в компании.

Google - американская транснациональная публичная корпорация, реорганизованная 2 октября 2015 года в международный конгломерат Alphabet Inc., компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов и получает прибыль в первую очередь от рекламы через свою программу AdWords.

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