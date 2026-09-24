В Белуджистане ликвидировали 19 боевиков

Силы безопасности Пакистана ликвидировали 19 боевиков в юго-западной провинции Белуджистан.

Об этом сообщило Межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR) вооруженных сил Пакистана.

Контртеррористические операции против группировок «Фитна аль-Хаваридж» (ранее известной как «Техрик-и-Талибан Пакистан», или «Движение талибов Пакистана») и «Фитна аль-Хиндустан» были проведены в округах Кветта и Кеч. В ходе столкновений погиб один пакистанский военнослужащий.

На фоне обострения отношений между Пакистаном и Индией власти страны начали официально рассматривать большинство действующих на территории Пакистана террористических организаций в качестве индийских прокси и использовать для них общее название «Фитна аль-Хиндустан».

По данным ISPR, в 2025 году пакистанские силы безопасности ликвидировали 2 597 боевиков. За этот период в стране было зафиксировано 5 397 террористических атак, в результате которых погибли 1 235 человек. Более 70% атак произошли в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, еще около 29% — в провинции Белуджистан.

Оба региона имеют протяженную границу с Афганистаном, где, по данным пакистанских властей, расположены лагеря террористов.