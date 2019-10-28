Наставники «O Ses Türkiye» в восторге от Севды Алекперзаде: «Талант мирового уровня» - ВИДЕО

На турецком телеканале TV8 продолжается новый сезон вокального проекта «O Ses Türkiye», одной из тем обсуждения на котором стало творчество заслуженной артистки Азербайджана Севды Алекперзаде.

На этапе слепого прослушивания одна из участниц проекта Айшенур Гюль исполнила азербайджанскую народную песню «Elə demə, zalım yar», покорив своим голосом и манерой исполнения всех звездных наставников, повернувшихся к певице.

По просьбе наставников, А.Гюль исполнился «Elə demə, zalım yar» на бис, вновь вызвав восхищение зала и звездного жюри – певица объяснила, что это азербайджанская народная песня, но она исполнила ее, вдохновляясь тем, как это сделала заслуженная артистка Севда Алекперзаде – в этно-джазовой манере.

В эфире TV 8 один из звездных наставников Мурат Боз заявил, что является большим поклонником творчества Севды Алекперзаде, которая, по словам певца, каждой песне придает чувственность: «У нее сильнейших голос. Она невероятно талантлива – это талант мирового уровня».

Седа Саян согласилась с мнением М.Боза, подчеркнув, что у С.Алекперзаде сильные вокальные данные.

Особо Мурат Боз отметил, что ему нравится песня «Alagöz», которую, как и песню «Elə demə, zalım yar», в исполнении «волшебного голоса Каспия» - именно так называют Севду Алекперзаде на Западе - мы представляем читателям 1news.az в оригинальном исполнении.

Ф.В, Г.Р.