Названо число желающих стать депутатами в Азербайджане

Объявлено итоговое число кандидатов, претендующих на парламентские выборы в Азербайджане 9 февраля.

Как сообщает 1news.az, председатель Центризбиркома Мазахир Панахов заявил, что для участия в досрочных парламентских выборах подали заявки 2431 кандидат.

«185 кандидатов были выдвинуты 16 политическими партиями, 6 - инициативными группами и 743 - в индивидуальном порядке. Кандидатуры 2354 человек уже утверждены, 2247 уже получили свои подписные листы, а 1764 - возвратили их, собрав подписи. Зарегистрированы кандидатуры 934 человек, из них 267 являются членами различных политических партий», - подчеркнул М.Панахов.

Тимур Рзаев