Названы лучшие страны для работы за границей - ФОТО

В рамках исследования The Expat Insider 2019 был проведен онлайн-опрос, во время которого респондентам задавали вопросы о качестве жизни, комфорте проживания, личных финансах, особенно о работе и семейных обстоятельствах.

Аналитики учли 48 факторов, а в самом исследовании приняли участие 20 259 иностранных специалистов 182 национальностей, которые проживают в 187 странах мира. 79% опрошенных имели семью, 84% - высшее образование, а 55% были старше 41 года.

В рейтинг вошли такие страны, как Тайвань, Вьетнам, Португалия, Мексика, Испания, Сингапур, Бахрейн, Эквадор, Малайзия, Чехия. На последнем месте оказался Кувейт, перед которым шли Италия, Нигерия, Бразилия, Турция, Индия, Великобритания, Греция, Россия и Южная Корея.

Тайвань возглавил рейтинг-2019 благодаря высокому качеству жизни, возможности быстро обосноваться и перспективам, связанным с трудоустройством и зарплатой. Вьетнамские иностранные специалисты больше всего довольны работой и зарплатой в стране, Португалию отнесли к одной из самых дружелюбных стран, объяснив это тем, что здесь легко адаптироваться.

Чаще всего респонденты иммигрируют в Германию. Следом идут США, Швейцария, Великобритания, а всю пятерку замыкают ОАЭ. Чаще всего переезжают американцы, британцы, немцы, индийцы и итальянцы.

14% опрошенных самостоятельно нашли работу на новом месте, 10% приглашены работодателями и только 3% запустили собственный бизнес, 9% переехали из-за более высокого качества жизни, 6% — ради учебы, 12% отправились на родину родителей, чтобы жить вместе с семьей.

Источник: Prian.ru

И.Н.