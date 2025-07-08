Сотрудникам органов дипломатической службы присвоены дипломатические ранги
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о присвоении группе сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана дипломатических рангов.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальны сайт главы государств.
Согласно документу, следующим сотрудникам присвоены дипломатические ранги:
чрезвычайный и полномочный посланник первого класса
Мамедов Ильхам Нариман оглу
Мардалиев Сеймур Гурбан оглу
чрезвычайный и полномочный посланник второго класса
Мамедов Раман Агамалы оглу
Сафарова Наргиз Аббасгулу гызы.
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