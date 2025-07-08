Сотрудникам органов дипломатической службы присвоены дипломатические ранги

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о присвоении группе сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана дипломатических рангов.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальны сайт главы государств.

Согласно документу, следующим сотрудникам присвоены дипломатические ранги:

чрезвычайный и полномочный посланник первого класса

Мамедов Ильхам Нариман оглу

Мардалиев Сеймур Гурбан оглу

чрезвычайный и полномочный посланник второго класса

Мамедов Раман Агамалы оглу

Сафарова Наргиз Аббасгулу гызы.