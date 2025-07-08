Пезешкиан подтвердил: признаков военного сотрудничества соседних стран с Израилем против Ирана не выявлено

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что слухи о поддержке некоторыми соседними странами атак Израиля не подтверждены иранскими службами безопасности.

Согласно сообщениям иранских СМИ, об этом Пезешкиан сказал, выступая на заседании Административного совета провинции Гилан.

«Вопреки некоторым слухам, институты безопасности страны не подтвердили никаких признаков военного сотрудничества между соседями и сионистским режимом (так власти Ирана называют Израиль – ред.), а некоторые из них даже заявили о своей готовности отправить предметы первой необходимости», - сказал иранский президент, комментируя обвинения в том, что некоторые соседние страны поддерживают Израиль в его нападениях на Иран.

Пезешкиан указал, что это один из результатов политики верховного лидера Ирана Хаменеи, который поощряет укрепление отношений с соседними странами. Он отметил, что придает большое значение единству внутри страны и братским отношениям с соседями.

Источник: Anadolu