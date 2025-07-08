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Мэр Аданы задержан, ходатайство об аресте передано в суд

First News Media17:46 - Сегодня
Мэр Аданы задержан, ходатайство об аресте передано в суд

Ходатайство об аресте мэра столичного муниципалитета Аданы Зейдана Каралара, задержанного в рамках трех отдельных расследований, связанных с коррупцией, передано в суд.

По данным Главной прокуратуры Стамбула, Каралар проходит по делу о коррупции в муниципалитете Стамбула. Он также фигурирует в расследовании в отношении одной из преступных организаций, а также в еще одном деле, связанного с муниципалитетами.

Прокурор, заявив о серьезности предъявленных обвинений, настаивает на аресте Каралара. Суд должен в ближайшее время вынести решение об избрании меры пресечения.

Источник: Haberler

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