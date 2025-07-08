Мэр Аданы задержан, ходатайство об аресте передано в суд
Ходатайство об аресте мэра столичного муниципалитета Аданы Зейдана Каралара, задержанного в рамках трех отдельных расследований, связанных с коррупцией, передано в суд.
По данным Главной прокуратуры Стамбула, Каралар проходит по делу о коррупции в муниципалитете Стамбула. Он также фигурирует в расследовании в отношении одной из преступных организаций, а также в еще одном деле, связанного с муниципалитетами.
Прокурор, заявив о серьезности предъявленных обвинений, настаивает на аресте Каралара. Суд должен в ближайшее время вынести решение об избрании меры пресечения.
Источник: Haberler
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