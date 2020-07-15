О попытках взлома личных аккаунтов пользователей соцсетей и кибератаки на новостные порталы Азербайджана. Как защититься? – ФОТО

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В связи с последними событиями «военные действия» не обошли стороной и интернет-пространство. Пользователям социальных сетей по всему Азербайджану стали приходить сообщения со странными ссылками, а местные информационные сайты и новостные порталы подверглись настоящей кибератаке.

Так, за последние 24 часа на 1news.az было совершено 110 тысяч 693 попытки взлома со стороны киберпреступников. Ниже представлен график статистики, а также список стран, со стороны которых было зафиксировано наибольшее количество попыток.

Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий в опубликованной на данную тему статье подчеркивает, что одним из распространенных способов кирбератаки за последние дни стала рассылка с сообщениями о предложении «сбросить пароль».

Пользователь, который нажимает на ссылку, перенаправляется на поддельную страницу входа в Facebook, Instagram, Twitter и другие социальные сети. Далее он вводит свое имя пользователя и пароль. Так его данные автоматически передаются злоумышленникам – они получают полный доступ к аккаунту. Такие сообщения могут появляться в социальных сетях, приходить на вашу электронную почту, кстати, даже от ваших друзей.

Что нужно делать, чтобы не попасть в «ловушку» киберпреступников?

Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий советует не переходить по подозрительным ссылкам и быть очень бдительными.

Помимо этого, следует не забывать о важности использования надежных и сложных паролей. Слабые пароли являются еще одной из наиболее распространенных причин взлома учетных записей социальных сетей. Выберите уникальный пароль для каждой из ваших учетных записей, не используйте его в других местах и ​​не передавайте его другим людям. Создайте надежный пароль длиной 10-12 символов, используя комбинацию строчных и прописных букв, цифр и символов. Не используйте общие слова, последовательные цифры, такие как «12345» или последовательные клавиши клавиатуры по типу «querty».

Важно не делиться и не распространять сообщения, содержащие ваш номер телефона, электронную почту и другую личную информацию. Распространение конфиденциальной информации может быть использовано против вас.

Следует использовать двухэтапную аутентификацию. При активизации двухэтапной аутентификации во время попытки входа в ваш аккаунт с другого устройства код подтверждения будет отправлен на номер телефона или электронную почту, связанную с этой учетной записью. Даже если ваше имя пользователя и пароль будут сохранены, киберпреступник не сможет получить доступ к вашей учетной записи, не зная этот код.

Будьте осторожны, предоставляя доступ сторонним приложениям и сайтам к своей учетной записи. При создании новой учетной записи нам часто предлагают такие опции, как «Войти через Facebook» и «Войти через Google», чтобы упростить процесс. Важно проверять надежность предлагаемых сайтов, приложений, прежде чем открыть им доступ.

Не забывайте про обновления. Регулярно обновляйте ваш браузер и операционную систему. Используйте антивирусное программное обеспечение.

Привязанные к вашей учетной записи мобильный телефон и почта должны быть доступными. Опыт показывает, что пользователи часто забывают пароль электронной почты, который они использовали при регистрации, или вводят неактивные номера мобильных телефонов. Важно помнить, что именно они используются для восстановления учетной записи.

Не забывайте выходить из своей учетной записи с общедоступных или общих устройств. В этом случае не используйте функцию «Запомнить пароль» на других устройствах.

Не принимайте предложения дружбы от незнакомцев. Киберпреступники могут отправлять вам запросы на дружбу и вредоносные сообщения, создавая поддельные учетные записи, чтобы узнать о вас больше.

При обнаружении подозрительной активности в своей учетной записи следует немедленно обновить пароль. А при отсутствии доступа к своему аккаунту следует самостоятельно сбросить пароль, строго следуя инструкциям.

И. Нармин