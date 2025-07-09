На фоне напряженности в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Россией глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью РБК сделал резонансное заявление.

Комментируя позицию русской общины в Азербайджане, он выразил сожаление тем, что ее представители в последнее время высказываются не в поддержку России, а в поддержку своего государства - Азербайджана.

«Представители русской общины в Азербайджане сделали несколько заявлений, но в поддержку не России, а своего государства - Азербайджана. Позиция понятная, потому что паспорт у них азербайджанский. Тем не менее хотелось бы от наших соотечественников больше ярко проявляемой симпатии по отношению к матери Родине. Я считаю, что Россия заслуживает того, чтобы наши соотечественники при сохранении понятной лояльности к собственным государствам всё-таки хорошо относились к России», - отметил Примаков.

Такая постановка вопроса вызывает, мягко говоря, недоумение. Получается, русские граждане Азербайджана теперь должны оглядываться на эмоциональные ожидания российских чиновников и, видимо, заранее готовить слова благодарности «матери-Родине» - желательно в торжественной и слезной форме. А то как-то неправильно получается - живут, работают, служат в армии Азербайджана, но к «матери-Родине» почему-то «яркую симпатию» не проявляют.

В условиях, когда межэтническое и межрелигиозное согласие являются ключевыми столпами внутренней стабильности Азербайджана, попытки поставить под сомнение гражданскую идентичность представителей той или иной общины выглядят не просто некорректно - они посягают на саму основу светского и суверенного государства.

Азербайджан - это многонациональное государство, где каждый гражданин, независимо от этнического происхождения является полноправным участником политической, экономической и общественной жизни. Лояльность граждан к своему государству - это не предмет торга.

Русская община Азербайджана - органичная и уважаемая часть азербайджанского общества. Она вносит значительный вклад в общественно-политическую жизнь страны. И, что особенно важно, неизменно сохраняет приверженность национальным интересам нашей страны.

В критические моменты истории граждане Азербайджана - вне зависимости от национальности - выступали единым фронтом в защиту своей страны, включая русских, без всякой необходимости предварительного согласования с кем-либо в Москве.

Если глава Россотрудничества действительно заинтересован в укреплении связей с русскими за рубежом, то, возможно, стоит начать не с нравоучений и требований эмоциональной преданности, а с элементарного уважения к их выбору, к их гражданству и к тому государству, которому они присягают на верность. В конце концов, патриотизм не измеряется количеством «смайликов-сердечек» к «матери-Родине» в публичных заявлениях. Особенно если речь идет о гражданах суверенного государства, у которого — сюрприз для Примакова — своя Родина.