В Украине сообщили о рекордной атаке дронов

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили о рекордной атаке с помощью беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории республики.

Об этом сообщается в Telegram-канале ВСУ.

Отмечается, что Украина подверглась атаке 728 беспилотников типа «Герань» и других видов, а также семи крылатых ракет «Искандер-К» и шести аэробалистических ракет типа «Кинжал».

Основной удар, как сообщили в ВСУ, пришелся на город Луцк в Волынской области на западе Украины.