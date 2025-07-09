Израиль ликвидировал ответственного за огневую мощь радикала «Хезболлах»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала полевого командира подразделения «Бадр» шиитского движения «Хезболлах» Хусейна Али Мужира, управлявшего огневой мощью боевого крыла организации на юге Ливана.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Ликвидированный «недавно участвовал в попытках «Хезболлах» разместить артиллерийские мощности на юге Ливана», отметили израильские военные, указав, что эти действия «представляют собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном» о прекращении огня.

ЦАХАЛ «продолжит действовать с целью устранения любой угрозы государству Израиль», заверили в пресс-службе.

Источник: ТАСС