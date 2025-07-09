Более 2300 человек скончались в Европе из-за жары

Более 2300 человек умерли от последствий экстремальной жары в 12 европейских городах во время сильнейшей тепловой волны, которая завершилась на прошлой неделе.

Об этом говорится в новом экспресс-исследовании ученых из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, передает Reuters.

Анализ охватывает 10-дневный период, когда на большую часть Западной Европы обрушилась аномальная жара — в Испании температура превышала 40 °C, во Франции вспыхнули лесные пожары.

Из общего числа жертв примерно 1500 смертей ученые напрямую связывают с изменением климата: глобальное потепление сделало жару более интенсивной и опасной.